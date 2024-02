Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler verbuchen den 12. Sieg in der 12. Landesliga-Partie. Germanias A-Junioren lassen sich in Goslar auskontern.

Mit einem Kantersieg hat der MTV Wolfenbüttel die Rückrunde in der Fußball-Landesliga der A-Junioren eingeläutet und steuert damit weiter eindeutig auf Meisterkurs. Stadtrivale Germania schwebt nach dem 0:5 in Goslar dagegen weiterhin in Abstiegsgefahr.

A-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – JSG Schöningen10:0 (2:0). Tore: 1:0 Maue (27.), 2:0 Görgülü (45.+3), 3:0 Krüger (52.), 4:0 Canete Cerillo (60.), 5:0 Görgülü (61.), 6:0 Freitag (74.), 7:0 Krüger (75.), 8:0 Freitag (80.), 9:0, 10:0 Krüger (82., 90.).

Die Wolfenbütteler A-Junioren machen in der Rückrunde da weiter, wo sie in der Hinrunde aufgehört haben. Gegen Schöningen gelang dem MTV der zwölfte Sieg im zwölften Spiel. Damit bleiben die Meesche-Junioren auf Aufstiegskurs. Explizites Ziel für den Rückrundenauftakt war es laut MTV-Coach Anthony Pfitzner auch, ordentlich Selbstvertrauen zu tanken für das womöglich vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft am kommenden Samstag (17.15 Uhr). Dann sind die Wolfenbütteler beim einzigen verbliebenen Konkurrenten JFV 37 Göttingen zu Gast.

Dass der MTV mit breiter Brust dorthin fährt, sollte außer Frage stehen. Gegen Schöningen starteten die Gastgeber etwas schleppend, nahmen dann aber ordentlich Fahrt auf. Gustav Krüger erzielte alleine vier Treffer nach der Pause. „Man hat gemerkt, dass die Schöninger nur versucht haben, so wenig Tore wie möglich zu kassieren. Das haben sie in der ersten Halbzeit gut gemacht, da haben sie mit zwei Fünfer-Reihen vor dem Sechzehner gestanden“, berichtete MTV-Coach Pfitzner. Da habe seinen Jungs die Kreativität gefehlt. Auch die Bewegung ohne Ball habe dem Coach nicht gefallen. „Das wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Das Ergebnis ist am Ende in Ordnung“, sagte Pfitzner.

JSG Goslar – BV Germania Wolfenbüttel 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Zink (19.), 2:0 Bauer (23.), 3:0 Paul (49.), 4:0 Klug (69.), 5:0 Zink (76.).

Die Germanen machten zwar das Spiel, lagen aber früh in Rückstand und standen am Enden mit leeren Händen da. „Der GSC hat uns den Ball überlassen und sich ausschließlich auf das Kontern beschränkt“, erklärte BVG-Trainer Mark Gindera, der von 70 Prozent Ballbesitz seiner Mannschaft sprach. Doch daraus und aus ihren zahlreichen Standardsituationen konnten die Gäste keinen Profit schlagen. „Leider sind wir im ersten Durchgang dreimal in die Konterfalle getappt“, sagte Gindera – zweimal münzten die Gastgeber diese Angriffe vor der Pause in Tore um. Mit dem 3:0 kurz nach der Pause durch einen Standard sorgte Goslar für die Vorentscheidung.

C-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – VfB Peine 1:0 (1:0). Tor: Kammel (15.).

BSC Acosta – BV Germania Wolfenbüttel 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Ebert (40.).

C-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – JFV Kickers Braunschweig 1:4 (1:1). Tore: 1:0 M. Ahmad (4.), 1:1 Boshüsen (10.), 1:2 Rade (37.), 1:3 Wuttke (41.), 1:4 Eigentor (54.).