Wolfenbüttel. Die Landesliga-Basketballer gewinnen locker in Northeim. Zu siebt unterliegen die Wolfenbütteler Oberliga-Frauen in Göttingen.

Mit dezimierter Mannschaft kassierten die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel II in Göttingen ihre erst zweite Saisonniederlage, bleiben aber Oberliga-Primus. Auch die zweite Wolfenbütteler Männer-Mannschaft führt die Tabelle an, das Landesliga-Team blieb auch im 13. Saisonspiel ungeschlagen.

Oberliga, Frauen

ASC 46 Göttingen II – MTV/BG Wolfenbüttel II 69:58 (13:20, 15:15, 20:10, 21:13).

Ohne fünf Spielerinnen aus ihrer erfahrenen Garde, die sich in Nortorf den norddeutschen Ü35-Meistertitel holten, reichte es für die verbliebenen sieben Wolfenbüttelerinnen nicht zum Sieg. In der ersten Halbzeit gaben die Gäste zwar noch den Ton an, dann schlichen sich aber immer mehr Unkonzentriertheiten ins Wolfenbütteler Spiel ein. Eine unterirdische Freiwurfquote (MTV/BG traf 9 von 32 Versuchen) und das Hadern mit den Schiris, was zu Technischen Fouls führte, taten ihr Übriges.

MTV/BG II: Bartnik 2, Deneke 14, Fricke 13/1 Dreier, Kabisch 10, An. Saric 2, Ar. Saric 15, Wrede 2.

Landesliga, Männer

SuS Northeim I – MTV/BG Wolfenbüttel II 64:91 (20:20, 8:29, 20:18, 16:24).

Nur etwas weiter nördlich waren zeitgleich die MTV/BG-Männer im Einsatz und bauten ihre die gesamte Saison über ungebrochene Siegesserie aus. Der Erfolg in Northeim war „souverän und zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, erklärte MTV/BG-Spielertrainer Christian Schiebold. Mit einem überragenden zweiten Viertel führten die Wolfenbütteler früh die Vorentscheidung herbei. „Das war unser bestes Viertel seit langem. Danach haben wir das Ergebnis verwaltet“, sagte Schiebold.

MTV/BG II: Ahrens 5, Bleyer 5/1 Dreier, Brase, Friesen, Grundt 11, Heitmann 17/1, Janke 20/1, Knopke 9, Njoya 3/1, Schiebold 21/1.