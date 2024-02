Hornburg/Sickte. Der MTV Eintracht siegt in Bad Harzburg und mausert sich in der Regionsoberliga vom Abstiegs- zum Aufstiegskandidaten, Sickte dagegen strauchelt.

In der vergangenen Saison noch Abstiegskandidat, in der aktuellen Spielzeit Spitzenreiter und heißer Aufstiegsanwärter: Der MTV Eintracht Hornburg setzt seinen Erfolgsweg in der Staffel Mitte der Handball-Regionsoberliga unbeirrt fort, auch bei der HSG Bad Harzburg/Vienenburg gab es einen ungefährdeten Sieg. In der Staffel Nord verlor die SG Sickte/Schandelah zum dritten Mal in dieser Saison mit nur einem Treffer Differenz, dieses Mal gegen die Reserve von Eintracht Braunschweig.