Wolfenbüttel. Adersheim testet erfolgreich in Blankenburg. Die MTV-Reserve gewinnt das Stadtduell in Salzdahlum, die Germania-Offensive schießt sich warm.

Für die meisten Fußball-Bezirksligisten aus dem Kreis Wolfenbüttel beginnt der Pflichtspielbetrieb am kommenden Wochenende. Daher standen jetzt einige Generalproben auf dem Programm.

VfL Liebenburg – SG Roklum-Winnigstedt 5:5 (4:2). Tore: 1:0 Barwig (7.), 2:0 Fischer (10.), 2:1 Germer (13.), 3:1 Barwig (20.), 3:2 Germer (35.), 4:2, 5:2 Barwig (40., 50.), 5:3, 5:3 L. Grabowski (53., 60.), 5:5 M. Grabowski (90., Elfmeter).

Einen torreichen Test absolvierten die Roklumer gegen den Nordharzligisten auf dem Kunstrasenplatz in Salzgitter-Bad. Dabei bekam der Abstiegskandidat vor allem den Liebenburger Vierfach-Torschützen Alexander Barwig nicht unter Kontrolle. Christian Germer hielt die SG mit zwei Treffern in Halbzeit 1 im Spiel.. Nach der Pause sorgten Leon und Marcel Grabowski mit ihren Toren dafür, dass die Partie mit einem Remis endete. Nächsten Sonntag gasiert der Konkurrent um den Klassenerhalt, der VfL Salder, in Roklum zum Pflichtspielstart.

Blankenburger FV – FC Arminia Adersheim 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Marktl (11.), 0:2 D. Koch (19.), 1:2 Schwarzenberg (39., Elfmeter).

Die Adersheimer gingen durch einen frühen Doppelschlag von René Marktl und Domenik Koch mit 2:0 beim sachsen-anhaltinischen Landesligisten in Führung. Für den FCA beginnt der Liga-Alltag erst am 10. März. Bis dahin stehen noch zwei Tests auf dem Spielplan: am Mittwoch zu Hause gegen den SV Kissenbrück (19 Uhr) und am Samstag (13 Uhr) bei Blankenburgs Ligarivalen Germania Wernigerode.

MTV Salzdahlum – MTV Wolfenbüttel II 1:4 (0:1). Tore 0:1 Eigentor Scheer (42.), 0:2 L. Straube (71.), 0:3 M. Straube (74.), 0:4 Grötschel (80.), 1:4 Prill (90.).

Nachdem die Salzdahlumer zuletzt zwei freundschaftliche Kräftemessen mit Bezirksligisten gewonnen hatten (4:1 gegen Arminia Adersheim und 3:2 gegen Blau-Gelb Asse), setzte es jetzt eine Niederlage auf dem eigenen Kunstrasenplatz. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und hätten eigentlich mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Stattdessen schießen wir ein Eigentor“, berichtete Salzdahlums Coach Jens Hueske. In der zweiten Halbzeit schwanden dann die Kräfte der Gastgeber, die am Donnerstag bereits gegen den FC Blau-Gelb getestet hatten und am Freitag einen Mannschaftsabend folgen ließen. „Bei den Gegentoren 3 und 4 war einfach keine Energie mehr da, um die Treffer zu verhindern“, sagte Hueske.

Dessen Eindrücke bestätigte auch sein Gegenüber: „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, sagte Christian Kaselowsky, Coach der MTV-Reserve. „In der ersten Halbzeit haben wir gefühlt mit angezogener Handbremse gespielt. Nach der Pause war eine klare Leistungssteigerung zu sehen“, so Kaselowsky.

TSV Germania Lamme – FC Blau-Gelb Asse 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Wassaf (13.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Kajolli (34., 60., 63., 71.).

Fünf Testspiele absolvierten die Asse-Kicker seit Ende Januar, fünf Niederlagen stehen dabei zu Buche. Dabei legte der FC ein Torverhältnis von 10:29 vor. Das 0:5 in Lamme, bei dem der ehemalige Germania-Wolfenbüttel-Spieler Fisnik Kajolli viermal für seine jetzige Germania traf, wolle Michael Grahe aber nicht zu hoch hängen. „Bei uns haben viele Spieler gefehlt. Da ist das Ergebnis noch im Rahmen“, sagte der FC-Coach. Mut mache ihm dagegen das 2:3 gegen Salzdahlum. „Da hatten wir geführt. Erst, als ich mehrfach gewechselt hatte, kam etwas die Ordnung durcheinander. Ein Remis wäre auf jeden Fall drin gewesen. Aber die Erkenntnis war: Wenn wir wollen, dann können wir auch“, zeigte sich Grahe zuversichtlich.

BV Germania Wolfenbüttel – TV Mascherode 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Schlüschen (8.), 2:0 Dogan (12.), 3:0 Krömer (19.), 4:0, 5:0, 6:0 Marx (37., 67., 85.), 7:0 Lacheiner (86.).

Eine Woche vor dem Pflichtspielstart gegen den SC 18 Harlingerode durften die Offensivkräfte des BV Germania ordentlich Selbstvertrauen tanken. Gegen den Braunschweiger Kreisligisten bewies vor allem Maurice Marx seine Treffsicherheit und schnürte einen Dreierpack.