Wolfenbüttel. Nach der perfekten Hinrunde empfangen die Wolfenbütteler A-Junioren als klarer Titelfavorit zum Landesliga-Auftakt die JSG Schöningen.

Die A-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel steigen wieder in den Pflichtspielbetrieb ein. Der ungeschlagene Landesliga-Spitzenreiter, der alle elf Spiele in der Hinrunde gewann, empfängt am Samstag (14 Uhr) die JSG Schöningen auf dem Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark. „Ziel ist es, positiv in die Rückrunde zu starten und dann mit breiter Brust ins vorgezogene Endspiel zu gehen“, erklärt MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Schließlich sind die Meesche-Kicker eine Woche später bei JFV 37 Göttingen zu Gast, dem einzigen Konkurrenten im Aufstiegskampf. „Wenn wir da gewinnen, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass wir den Aufstieg nicht packen“, ordnet Pfitzner die Situation in der Tabelle ein.

Die Rückrunde soll bei den A-Junioren möglichst so erfolgreich werden wie die Hinrunde. „Das wäre dann eine brutal erfolgreiche Saison“, sagt Pfitzner und ergänzt: „Wenn wir am Ende ein oder zwei Spiele verlieren und trotzdem Meister werden, würde ich das auch unterschreiben.“ Die Wolfenbütteler haben die Vorbereitung gut genutzt. „Wir haben noch an ein paar Stellschrauben gedreht, sodass wir jetzt für die Rückrunde gewappnet sind“, erklärt der Coach. Nur die momentane Krankheitswelle habe das Team im Training etwas ausgebremst.

Gleichwohl habe die Mannschaft nun alle Werkzeuge an die Hand bekommen, um den Aufstieg zu packen. „Die Jungs haben sich durch die elf Siege in der Hinrunde den Druck selbst aufgebaut und dafür gesorgt, dass sie jetzt der Titelfavorit sind“, sagt Pfitzner. Um dem gerecht zu werden, seien drei Punkte zum Start gegen Schöningen Pflicht.

Weitere Spiele:

A, Junioren, Landesliga: JSG Goslar – BVG Wolfenbüttel (Sa., 14 Uhr).

A-Junioren, Bezirksliga: JSG Papenteich – MTV Wolfenbüttel II (Sa., 13 Uhr).

B-Junioren, Landesliga: VfB Peine – MTV Wolfenbüttel (So., 11 Uhr).

C-Junioren, Landesliga: MTV Wolfenbüttel – VfB Peine (Sa., 12.30 Uhr), BSC Acosta – BVG Wolfenbüttel (Sa., 14 Uhr).

C-Junioren, Bezirksliga: MTV Wolfenbüttel II – JFV Kickers (Sa., 11 Uhr).