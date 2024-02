Weddel. Die Weddelerinnen empfangen den MTV Bettingerode und wollen mit einem Sieg an die Tabellenspitze zurückkehren.

Viermal mussten die Tischtennis-Frauen des VfR Weddel bislang in der Verbandsliga-Rückrunde schon auswärts antreten, viermal endete die Reise mit einem Sieg in der Tasche. Jetzt steht das erste Heimspiel des Kalenderjahres an. Am Samstag von 18 Uhr an gastiert der abstiegsgefährdete MTV Bettingerode in der Sporthalle am Wanneweg. Mit einem Heimsieg würde der VfR wieder die Tabellenspitze vom MTV Hattorf zurückerobern.

„Der Sieg ist fest eingeplant“, betont VfR-Coach Hans-Peter Schlüter, „wir sind eindeutig in der Favoritenrolle“. Ein Spaziergang wird es aber sicherlich nicht werden für die Weddelerinnen. „Bettingerode wird um jeden Punkt kämpfen“, glaubt Schlüter. Schließlich stecken die Gäste noch im Abstiegskampf.

Außerdem verfügt der MTV oben über zwei ehemalige Regionalliga-Spielerinnen, Meike Huwald und Sabine Homann. „Oben sind sie in der Lage, Punkte zu machen“, ist Schlüter überzeugt, dass harte Arbeit auf das Weddeler Spitzenduo Ekaterina Buka und Melanie Mosterdijk sowie für Linda Rudel an Position 3 zukommen wird. „Speziell Meike Huwald kann gefährlich werden. Sie ist eine Anti-Topspin-Verteidigerin und verfügt über eine schöne, glatte Verteidigung – eine Spielweise, die eigentlich nicht mehr en vogue ist“, ordnet Schlüter ein.

Das Hinspiel im Harz hatten die Weddelerinnen „nur“ mit 8:3 gegen einen damals nur zu dritt angetretenen Gegner gewonnen, unter anderem weil Huwald das Einzel gegen Mosterdijk und im Doppel mit Homann gegen Buka/Rudel gewonnen hatte. „Es kann ein deutlicher Sieg für uns werden, es kann aber auch knapp ausgehen“, blickt Schlüter voraus.