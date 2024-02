Wolfsburg. Startschuss in der Fußball-Kreisliga. Die Spitzenteams sind direkt gefordert.

Endlich geht’s wieder los! Am Sonntag ist für die Fußballer der Kreisliga Wolfsburg Schluss mit der Winterpause. Es stehen sechs Spiele auf dem Plan – und der 15. Spieltag bringt gleich einige Partien mit sich, die es in sich haben.

Nachdem der ESV Wolfsburg eine grandiose Hinrunde hingelegt hatte, in der er 25 von 27 möglichen Punkten holte und damit Spitzenreiter ist, empfängt das Team von Thomas Mundry um 15 Uhr Sport Union Wolfsburg zum Duell der Gegensätze. Die Gäste stehen derzeit mit nur drei Zählern auf dem vorletzten Platz. Aufgrund dessen ist ein Sieg fast schon eine Pflichtaufgabe für den ESV.

Währenddessen bekommt es der Zweitplatzierte SSV Kästorf/Warmenau, der punktgleich mit dem ESV ist, aber ein Spiel mehr auf dem Konto hat, mit dem Tabellensechsten SV Sandkamp zu tun – und das auf ungewohntem Untergrund. Ausgetragen wird das Duell nämlich am Sonntag von 15.15 Uhr an auf dem Kunstrasenplatz des VfR Eintracht Nord. Im Hinspiel fuhr die Elf von Kästorfs Trainer Markus Wäke einen 4:0-Sieg ein. An diese Leistung will der SSV nun anknüpfen und den nächsten Heimsieg feiern – und das in der Fremde …

Bereits von 12 Uhr an gastiert am Sonntag der TSV Wolfsburg beim VfB Fallersleben II. Der TSV ist mit nur drei Zählern Schlusslicht der Tabelle – und bekam diese Punkte auch noch am „Grünen Tisch“ zugesprochen. Aus einem 1:6 in Sülfeld wurde ein 5:0-Sieg für die Laagberger. Die Zweitvertretung des VfB Fallersleben ist hingegen auf Tabellenplatz 4 wieder zu finden. Mit 21 Punkten aus elf Spielen hat der VfB zwar nur vier Zähler Rückstand auf Tabellenführer ESV, jedoch hat das Team von Trainer

Abidin Otuzbir schon zwei Spiele mehr ausgetragen.

Die restlichen Partien heißen: SV Nordsteimke – SSV Vorsfelde III (So., 13 Uhr), FSG Neindorf/Almke – TV Jahn Wolfsburg (So., 14 Uhr), TSV Heiligendorf – TSV Hehlingen II (So., 14.30 Uhr).