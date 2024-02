Wolfenbüttel. Das Jugendteam des MTV Wolfenbüttel knackt bei den Regionalmeisterschaften die 7,75-Punkte-Marke und qualifiziert sich für die „Deutsche“.

Mit einem Erfolg im Rucksack kehrten die Cheerleader des MTV Wolfenbüttel von der Regionalmeisterschaft aus Hamburg zurück. Für dieses Turnier, für das die besten norddeutschen Teams zusammen kamen, hatten sich die „Mini Sparks“ (Altersklasse bis 10 Jahre) und die „Infinity Sparks“ (10 bis 15 Jahre) des MTV bei den Landesmeisterschaften im Dezember qualifiziert. Zumindest für das Jugendteam geht es im März weiter bei der deutschen Pokalmeisterschaft.

In Hamburg stellten sich die „Mini Sparks“ der Konkurrenz im Primary Level 0 und mussten als erstes Team auf die Matte. Dabei lieferten die Wolfenbüttelerinnen ein fehlerfreies Programm ab, mit dem sie das Publikum begeisterten. Aber die Messlatte lag hoch. 7,75 Punkte benötigte das Team für die Qualifikation zur deutschen Pokalmeisterschaft. Im Vorjahr waren es „nur“ 7 Punkte. „Das klingt nicht viel, sind im Cheerleading aber Welten“, erklärte MTV-Trainerin Melanie Kübler. Die Mini Sparks erhielten für ihre gezeigte Leistung 7,42 Punkte und eine Urkunde für den 14. Platz in einem starken Teilnehmerfeld. „Trotz der verpassten Qualifikation war das eine klasse Leistung an der man anknüpfen kann“, so Kübler.

„Infinity Sparks“ schaffen die Qualifikation zur Deutschen

Beim Jugendteam „Infinity Sparks“ lief es beim Aufwärmen alles andere als gut. Die Mädchen waren sehr aufgeregt, denn auch hier lag der Qualifikationswert bei 7,75 Punkten. „Das Team hatte eine schwierige Routine, aber leider schlich sich auf der Wettkampfmatte der ein oder andere Fehler ein‘, berichtete die Trainerin.

Bei der Siegerehrung hieß es abwarten, ob es gereicht hatte. Als das Team mit Platz 4 und einer Punktzahl von 7,92 Punkten genannt wurde, war die Freude groß. Jetzt geht es für die Wolfenbüttelerinnen am 17. März zur „Deutschen“ im Bonner „Telekom Dome“. „Sie freuen sich jetzt schon, dort hoffentlich eine fehlerfreie Routine zu zeigen“, kündigte Kübler an.

r.