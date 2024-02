Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Tennis-Herren verlieren in der Verbandsklasse mit 2:4 beim TC GW Gifhorn II, haben den Klassenerhalt aber sicher.

Nach drei Siegen in Folge haben die Tennis-Herren des MTV Wolfenbüttel jetzt ihre erste Niederlage der Saison kassiert. Mit 2:4 mussten sie sich dem TC GW Gifhorn II geschlagen geben. Dabei war das Remis zum Greifen nah. In den letzten beiden Spielen der Saison droht dem Team um Mannschaftsführer Timour Dick aber keine Gefahr mehr, der Klassenerhalt in der Winter-Verbandsklasse ist sicher.

Nach den Einzeln stand es in Gifhorn bereits 1:3 aus Wolfenbütteler Sicht. Lediglich Dick gewann das Spitzenduell – und das mehr als deutlich. Mit 6:0, 6:1 brachte er den Punkt in die Wertung ein. „Da habe ich nichts anbrennen lassen“, sagte der Kapitän. Seine Teamkollegen gingen allerdings leer aus. Sowohl Niklas Krause, der sich im zweiten Satz verletzte, als auch Frederik Kügler verloren ihre Spiele mit 3:6, 2:6. Jannis Possekel, der aufgrund der Verletzung von Dominik Bode erstmals in dieser Saison im Einzel antrat, kämpfte sich nach einem 2:6 im ersten Satz zurück in die Partie und gewann den zweiten Durchgang 6:3. Im Matchtiebreak hatte er aber mit 3:10 das Nachsehen. „Da hat er etwas zu passiv gespielt“, befand Dick.

Das Duo Dick/Kügler setzte sich anschließend 6:4, 6:3 durch. „Das war sehr solide gegen zwei sehr gute Gegner. Es war das beste Doppelspiel von Frederik bisher“, lobte Dick seinen jungen Doppelpartner. Das zweite MTV-Duo war nah dran, den Wolfenbüttelern das Unentschieden zu bescheren. Krause/Possekel verloren nach 4:3- und 6:5-Führung den ersten Satz noch knapp im Tiebreak. Den zweiten Satz sicherten sie sich mit 6:4.

Ein Zentimeter fehlt dem MTV Wolfenbüttel zum Punktgewinn

„Da ist das Momentum zu uns gekippt“, berichtete Dick. Das MTV-Duo führte im Matchtiebreak bereits mit 9:7 und hatte zwei Matchbälle. „Den ersten haben die Gifhorner mit einem sehr guten Longline-Rückschlag abgewehrt“, berichtete Dick. Mit einem harten Schlag hätte aber Krause den Sack fast noch zugeschnürt, doch der Ball blieb am Netz hängen. „Da hat ein Zentimeter zum Unentschieden gefehlt“, bedauerte der MTV-Kapitän. Die Gifhorner brachten das Match auf ihre Seite.