Salzgitter-Bad. Vier D-Jugendfußball-Teams aus Wolfenbüttel spielen am 2. März um den Nordharz-Titel in der Halle.

MTV Wolfenbüttel II und die JSG Oderwald gewannen ihre Vorrunden-Staffel und stehen in der Endrunde um die Nordharzmeisterschaft im Hallenfußball der D-Junioren. Auch SCU SalzGitter III ist weiter. Schon zuvor standen die erste und zweite Mannschaft des BV Germania Wolfenbüttel und die JSG Goslar als Endrundenteilnehmer fest. Am Samstag, 2. März, geht es für diese sechs Mannschaften in Salzgitter-Bad um den Meistertitel.

In der Vorrunden-Gruppe 1 startete Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II mit zwei 1:1-Unentschieden gegen SV Fümmelse und SCU SalzGitter IV in den zweiten Spieltag. Mit zwei klaren Siegen (jeweils 2:0) über JSG Achim/Börßum/Hornburg und SCU SalzGitter II stoppten die Schützlinge des Trainerduos Wolfgang Hinze und Daniel Ziehe den Ansturm der Konkurrenz. Die Fahrkarte zur Endrunde hatte der Nachwuchs der Lessingstädter damit gelöst.

Mit einer blütenweißen Weste diktierte die JSG Oderwald den Ablauf in der Gruppe 2. Die Talente aus Adersheim, Cramme und Flachstöckheim gewannen alle neun Partien. Am zweiten Spieltag gelang es nur der JSG Schöppenstedt/Süd-Elm dem Spitzenreiter zwei Buden einzuschenken. TSV Sickte, JSG Bruchmachtersen/TSV Salzgitter, Fortuna Lebenstedt und MTV Schandelah/Gardessen waren kein Prüfstein für die Schützlinge von Trainer Marcel Schmerse.

In Gruppe 3 lieferten sich die dritte und die fünfte Mannschaft von SCU SalzGitter III einen Kampf ums Weiterkommen. Die Zweite sicherte sich letztlich mit einem 2:0-Sieg über den MTV Wolfenbüttel Rang 1.