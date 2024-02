Schladen. Die Schladener Bundesliga-Prellballer qualifizieren sich damit für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft.

Spannend war die Ausgangslage am letzten Spieltag der Prellball-Bundesliga Nord, die ersten sechs Teams lagen nah beieinander. Nur die ersten vier Mannschaften qualifizierten sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Dazu zählt auch der MTV Jahn Schladen, der in Markoldendorf seine gute Rückrunde veredelte und die Saison auf Platz 3 abschloss.

Die Schladener – mit Marcel Nehrig, Sebastian Hummert, Peter Flamme, Daniel und Christian Becke – gingen hochmotiviert in die Partie gegen die SG Bremen-Ost. Ein zunächst ausgeglichenes Spiel kippte Mitte der ersten Halbzeit zugunsten der Bremer. Mit einem Rückstand von vier Bällen gingen die Schladener in die Pause. Nach dem Seitenwechsel stabilisierte der eingewechselte Marcel Nehrig die Abwehrreihen des MTV, der Punkt für Punkt aufholte und noch 36:32 gewann.

Gegen den TV Sottrum II spielte das Schladener Quintett von Beginn an stark auf, setzte sich durch Hummerts Abwehr- und Angriffsleistungen schnell deutlich ab und feierte einen Start-Ziel-Sieg (42:22). Gegen den Mitkonkurrenten um die Quali-Plätze, den TV Grohn, sorgte Peter Flamme mit seinen druckvollen Angriffsschlägen für zahlreiche Punkte. Der MTV erkämpfte sich einen 35:33-Sieg.

Direkte Quali zur neuen Bundesliga gelingt dem MTV Jahn Schladen nicht

Mit ihrem 30:24-Sieg über Gastgeber MTV Markoldendorf hatte der MTV Jahn, bei dem Daniel Becke stark aufspielte, das Ticket zur „Deutschen“ dann bereits vorzeitig sicher. Im letzten Spiel ging es gegen TuS Aschen-Strang noch um Platz 2, der eine direkte Qualifikation zur für die nächste Saison neu entstehenden zweigleisigen Bundesliga bedeutet hätte. In einem Spiel auf höchstem Niveau mussten die Schladener dem hohen körperlichen Einsatz der vorherigen Duelle Tribut zollen. Die Partie ging mit 26:33 verloren.

Mit dem dritten Platz in der Endabrechnung sind die Schladener zufrieden. „Wir haben insbesondere in der Rückrunde eine sehr starke und überzeugende Leistung gezeigt und lediglich zwei Spiele verloren“, betonte MTV-Mannschaftsführer Christian Becke. Für die Schladener stehen somit zwei wichtige Termine an: Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft am 23./24. März in Meinerzhagen und das Qualifikationsturnier zur neuen zweigleisigen Bundesliga (die bisherigen Staffeln Nord und Mitte werden dabei zusammengelegt) Anfang Mai. „Wir werden versuchen, die lange Zugehörigkeit zur 1. Bundesliga zu bewahren und auch in der neuen Bundesliga weiterhin zu den besten Mannschaften in Deutschland zu gehören“, kündigte Becke an.

r.