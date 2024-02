Sickte. Die Landesliga-Fußballerinnen gewinnen ihren Test bei Eintracht Braunschweig mit 2:1. Oberligist Wendessen zeigt sich in Torlaune.

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum ließen bereits in der Winterpause aufhorchen, indem sie zahlreiche renommierte Hallenturniere gewannen. Jetzt stehen sie seit einer Woche in der Vorbereitung auf die restliche Pflichtspielsaison und setzten gleich ein weiteres Ausrufezeichen. Die Sickterinnen gewannen ihr Testspiel beim Regionalligisten Eintracht Braunschweig mit 2:1 (1:0).

Gleich den ersten Angriff münzte SG-Kapitänin Sarah Bost trocken in die Führung um. Sie zog aus 16 Metern ab und traf in den Winkel. Anschließend bissen sich die Gastgeberinnen die Zähne an den neu gestaffelten Sickter Reihen aus. „Ich habe auf zwei Vierer-Ketten umgestellt. Das hat gut funktioniert“, berichtete SG-Coach Georg Schnieders.

Dennoch kamen die Braunschweigerinnen vor zahlreichen Zuschauern zum Ausgleich durch „einen Verzweiflungsschuss“, wie es Schnieders ausdrückte. Der SG-Trainer ließ seine Mannschaft noch einmal Druck ausüben. Lia Bode holte eine Ecke heraus, Nadine Fastnacht schlug diese optimal auf Ines Baußmann, die per Kopf den Siegtreffer erzielte.

„Die Mädels sind natürlich unheimlich stolz. Sie haben sich in jeden Ball reingeworfen und eine hervorragende mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt“, lobte Schnieders sein Team und sagte: „Diesen positiven Drive wollen wir jetzt mitnehmen.“ Zwei weitere Testspiele wollen die Sickterinnen noch absolvieren: Gegen die SG Denkershausen/Lagershausen (Termin ist noch offen) und am Samstag, 2. März, beim SV Hastenbeck (um 15 Uhr).

Tore: 0:1 Bost (2.), 1:1 Knopp (57.), 1:2 Baußmann (85.).

Auch Oberligist SV Wendessen testete am Sonntag. Sie ließen auf dem Stöckheimer Kunstrasenplatz gegen den Landesligisten ESV Fortuna Celle allerdings einen Klassenunterschied erkennen und gewannen standesgemäß mit 7:1 (2:1). Das erste Tor durch Mara van den Heuvel glichen die Gäste aus Celle noch postwendend aus, Lina Heidrich brachte den SVW aber noch vor der Pause wieder in Führung. In der zweiten Halbzeit schraubten die Wendesserinnen das Ergebnis dann ordentlich in die Höhe. Am kommenden Samstag gastiert dann SVG Göttingen beim SVW (erneut in Stöckheim). Es ist der letzte Test vor dem Oberliga-Start.

Tore: 1:0 van den Heuvel (17.), 1:1 Zimmermann (18.), 2:1 L. Heidrich (22.), 3:1 Böndel (46.), 4:1 Klein (53.), 5:1 F. Heidrich (59.), 6:1 Klein (81.), 7:1 Bleich (90.).