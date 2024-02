Hornburg/Sickte. In der Regionsoberliga feiert der MTV Eintracht einen ungefährdeten Heimsieg. Sickte/Schandelah triumphiert beim alten Rivalen Hondelage.

Der MTV Eintracht Hornburg, in der vergangenen Saison noch heißer Abstiegskandidat aus der Handball-Regionsoberliga, schwimmt in der aktuellen Spielzeit weiter auf einer Erfolgswelle und behauptet Platz 1 in der Staffel Mitte durch den klaren Heimsieg über die HSG Liebenburg-Salzgitter. In der Staffel Nord gelang der SG Sickte/Schandelah nach zuletzt zwei Niederlagen mal wieder ein doppelter Punktgewinn.