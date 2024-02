Salzdahlum. Der MTV Salzdahlum besiegt im Testspiel den Stadtrivalen FC Arminia aus der Bezirksliga-Parallelstaffel auf seinem Kunstrasenplatz.

Auf dem grünen Rasen begegnen sich diese beiden Wolfenbütteler Stadtmannschaften normalerweise nicht: Die Fußballer des MTV Salzdahlum aus der Bezirksliga-Staffel 2 und die des FC Arminia Adersheim (Staffel 3). Im Testspiel auf dem Salzdahlumer Kunstrasenplatz setzten sich jetzt die Gastgeber des MTV mit 4:1 (2:1) durch.

„Das war schon eine reife Leistung. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert“, befand MTV-Trainer Jens Hueske. Thore Oehlmann hatte die Salzdahlumer früh in Führung gebracht (11.). Dann häuften sich die Fehler in der MTV-Defensive. Tristan Koch nutzte dies zum Ausgleich (33.). Linus Hennecke brachte den MTV noch vor der Pause wieder in Führung (37.) und erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 3:1 (58.). Mit dem Schlusspfiff besorgte Phil Cavelmann das 4:1.

„Das Endergebnis hätte eigentlich schon unsere Pausenführung sein müssen. Ich bin mit unserem Auftritt sehr zufrieden – nur mit der Chancenverwertung nicht“, sagte Hueske, der in den nächsten beiden Testspielen (Donnerstag, 19 Uhr, gegen FC Blau-Gelb Asse und Sonntag, 14 Uhr, gegen MTV Wolfenbüttel II) seinem Team den Feinschliff verpassen will. So werde sich in den Partien die Startelf für Pflichtspiele herauskristallisieren. Experimente wie zuletzt werde es dann keine mehr geben. Gegen Adersheim spielte zum Beispiel der 18-jährige Louis Berger auf der rechten Außenbahn statt auf der angestammten Innenverteidiger-Position. „Das hat er sehr gut gemacht“, lobte Hueske.