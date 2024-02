Schöppenstedt. Der Handball-Landesligist empfängt mit der HSG Plesse-Hardenberg II einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen.

Den jüngsten Dämpfer beim Northeimer HC II (19:28) haben die Landesliga-Handballer der HG Elm schnell verarbeitet. Die Mannschaft fiel vorerst auf den vierten Tabellenplatz zurück. Die Blicke im Aufstiegsrennen sind kurz nach der vierten Saisonniederlage aber wieder nach vorne gerichtet. „Mund abputzen, weitermachen!“ So lautet die Devise von HG-Trainer Christoph Geis. An diesem Samstag (17 Uhr) geht es für die Handballgemeinschaft aus Schöppenstedt und Schöningen in eigener Halle weiter. Zu Gast in der Schöninger Sporthalle an der Schützenbahn ist die HSG Plesse-Hardenberg II.