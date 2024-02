Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler unterliegen beim Regionalliga-Topteam VfL Stade mit 67:92. Neuzugang Simon Fransis lässt mit 22 Punkten aufhorchen.

Es war wie ein Déjà-vu: Im Hinspiel gegen den VfL Stade waren die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel bei ihrer 82:93-Heimniederlage in den ersten zehn Minuten (17:30) vorentscheidend in Rückstand geraten. Eine Wiederholung dieses Spielverlaufs erlebten die abstiegsgefährdeten Wolfenbütteler im Rückspiel in Stade. Dort hieß es aus ihrer Sicht nach dem ersten Viertel 14:35, eine zu große Hypothek für das ersatzgeschwächt angetretene MTV/BG-Team, das sich schlussendlich mit 67:92 (14:35, 15:20, 18:16, 20:21) geschlagen geben musste.