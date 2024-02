Evessen. Der Tischtennis-Verbandsligist sieht sich im Heimspiel gegen den Tabellendritten wie schon in der Hinrunde nicht chancenlos.

Die Frauen des TTV Evessen stehen in der Tischtennis-Verbandsliga sportlich mit dem Rücken zur Wand, obwohl das Kleinwächter-Quartett augenblicklich Position sechs in dem Elferfeld einnimmt. Es ist nach dem Regelwerk davon auszugehen, dass zumindest drei Mannschaften sicher die Staffel verlassen müssen und sich der Achte - augenblicklich der RSV Braunschweig III – nur über die Relegationsrunde retten kann. Der Abstand zu den Rasensportlerinnen beträgt lediglich einen Pluspunkt. Ob die Gastgeberinnen am Samstag (14 Uhr) im Evesser Dorfgemeinschaftshaus ausgerechnet gegen den ambitionierten Tabellendritten MTV Hattorf iBoden gutmachen, bleibt abzuwarten.