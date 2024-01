Wolfenbüttel. Der Wolfenbütteler scheitert bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften auch aufgrund eines Trainingsrückstands.

Zu den 24 Nachwuchshoffnungen, die sich für Tischtennis-Landesmeisterschaften der Altersklassen 13 und 19 qualifiziert hatten, gehörte auch Vize-Bezirksmeister Jesper Thiele vom ESV Wolfenbüttel. Beim Turnier in Hannover reichte es für den Vize-Bezirksmeister jetzt immerhin zu Platz 12.

Der Austragungsmodus sah zunächst Gruppenspiele vor. Nach einem hoffnungsvollen Auftakt mit einer 2:1-Bilanz verlor der 12-jährige Materialspieler aber den Faden und musste sich in der Vorrunde mit Platz 4 begnügen. „Jesper war in der Vorwoche erkrankt gewesen und konnte nicht trainieren. Deshalb fehlten ihm einfach die Kraft und die Kondition“, bedauerte Betreuer Sebastian Möhrig. Nur die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich jeweils für das Viertelfinale, während sich Jesper Thiele in der Trostrunde nur um die Plätze 9 bis 16 bewerben durfte.

Am zweiten Turniertag präsentierte sich der Wolfenbütteler laut Coach Möhrig „wesentlich frischer“ und dominierte den 150 QTTR-Punkte höher bewerteten Henri Rittierott (TuS Celle) in drei Sätzen. „Jesper hat sich sehr gut bewegt und mit seiner langen Noppe den Gegner erfolgreich gestört.“

Beim ESV ist man „richtig stolz“ auf die Leistung von Jasper Thiele

Jesper Thieles Hoffnungen, in der Trostrunde den Spitzenplatz zu belegen, verdarben die beiden Hannoveraner Benno Dettmer und Niklas Behn. „Jesper war wegen seiner Erkältung nicht in Topform. Wir vom ESV sind trotzdem richtig stolz, dass er zu den Top 12 in Niedersachsen gehört“, zog Möhrig ein positives Fazit.

kjz