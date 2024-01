Wolfenbüttel. Gold bei den Dreibahnen-Bezirksmeisterschaften gibt es für das Wolfenbütteler Herren-Team und im Einzel der Herren und Herren-A.

Die Kegler der KSG Wolfenbüttel haben ordentlich abgeräumt: Drei Titel brachten sie von den Dreibahnen-Bezirksmeisterschaften aus dem Kegelsportzentrum in Reislingen mit in die Lessingstadt. Zudem gab es fünf Tickets zur Ende April an selber Stelle stattfindenden Landesmeisterscahft.

Den ersten Titel holten die Wolfenbütteler Bohle-Spezialisten im Mannschaftswettbewerb. Beim Dreibahnenspiel wird neben Bohle auch auf den Bahnarten Schere und Classic gespielt. Bei 120 Gesamtwürfen pro Spieler teilt sich die Anzahl in 10 Würfe über 12 verschiedene Bahnen, davon jeweils vier pro Bahnart, auf. „Man muss sofort bereit sein und darf sich eigentlich keine Fehlwürfe leisten. Denn 10 Würfe sind schnell vorbei und man muss schon wieder die Bahn wechseln“, erklärt KSG-Sportwart Simon Faber die Besonderheit.

Für die KSG startete Faber gleich mit dem Team-Bestergebnis von 857 Holz (317 auf Bohle, 298 auf Schere, 242 auf Classic). Thomas Janitschke lieferte mit 853 Holz (306, 298, 249) ebenfalls ein starkes Ergebnis. Axel Marienfeld steigerte dies im dritten Durchgang mit 855 Holz (311, 285, 259). Schlussspieler Stefan Groß machte mit 827 Holz (280, 301, 246) den Sack zu. Mit 3392 Holz holte sich die KSG souverän den Bezirkstitel vor Helmstedt (3328), Wolfsburg (3284) und Peine (3279). Die KSG II kam auf den letzten Platz und somit als einziges Team nicht weiter zu den Landesmeisterschaften. Für die „Zweite“ spielten Pascal Loock (800/300, 278, 222), Oliver Helms (811/301, 283, 227), Heiko David (791/291, 276, 224) und Stephan Meine (835/309, 288, 238).

Der Wolfenbütteler Oliver Helms wurde Bezirksmeister im Dreibahnen-Kegeln der Herren-A. © Verein | KSG Wolfenbüttel

In den Einzel-Disziplinen landete Oliver Helms in der Herren-A-Klasse (Ü50) einen Coup. Im starken Teilnehmerfeld holte er sich mit 846 Holz (306, 286, 254) den Titel. Auch bei den Herren (bis 49 Jahre) ging der Bezirkstitel nach Wolfenbüttel. Stefan Groß kegelte mit 854 Holz (299, 297, 258) das höchste Tagesergebnis. Zu den Landesmeisterschaften begleitet ihn Teamkollege Thomas Janitschke, der mit 840 Holz (294, 289, 257) auf Platz 4 landete. Ebenfalls weiter zu den Landesmeisterschaften geht es für Lena Deyerling bei den Damen. In der starken Konkurrenz, unter anderem mit Bundesligaspielerinnen aus Peine, spielte sich die Wolfenbüttelerin mit 835 Holz (288, 278, 269) auf Platz 4. In der Herren-C-Klasse (Ü70) wurde mit Ronald Schlimper ein Wolfenbütteler, der für den KV Wolfsburg aktiv ist, mit 810 Holz (295, 277, 238) Bezirksmeister.

Am kommenden Wochenende, 3. und 4. Februar, finden die Bezirksmeisterschaften Bohle in Goslar statt. Die KSG hofft dabei erneut auf zahlreiche Qualifikationsplätze zur Landesmeisterschaft.

r.