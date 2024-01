Salzgitter. Die U17 fährt zur Landesmeisterschaft. Die A-Jugend lässt zu viele Chancen liegen und wird Vierter bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft.

Zum Bezirksmeistertitel reichte es für die zwei Jugendfußball-Teams des MTV Wolfenbüttel in der Amselstieghalle in Salzgitter-Lebenstedt zwar nicht, ein Ticket zur Landesmeisterschaft gab es trotzdem. Als unterlegener Finalist fahren die B-Junioren von der Meesche am kommenden Wochenende nach Rehden und messen sich mit den besten Teams Niedersachsens. Die U19 des MTV hatte dagegen bereits im Halbfinale das Nachsehen.

Für Gustav Krüger (links) und die A-Junioren des MTV Wolfenbüttel war schon nach dem Halbfinale Schluss, Bezirksmeister wurde der 1. SC Göttingen (in Gelb). © regios24 | Stefan Lohmann

A-Junioren

Eine 0:1-Niederlage zum Auftakt gegen den späteren Bezirksmeister 1. SC Göttingen 05, ein 2:0-Sieg gegen die JSG Isenhagen und ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. JFV Braunschweig reichte den Wolfenbütteler A-Junioren zum Weiterkommen als Gruppenzweiter. Im Halbfinale setzte es ein knappes 0:1 gegen Arminia Vechelde. Im Neunmeterschießen um Platz 3 unterlagen die Wolfenbütteler der JSG Helmstedt.

Die Ergebnisse waren aus Sicht der Meesche-Kicker nicht ganz zufriedenstellend. „Im Großen und Ganzen bin ich aber zufrieden. Wir haben uns gut präsentiert. Fußballerisch hat mir das sehr gut gefallen. Wir haben all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Die Chancenverwertung hätte durchaus besser sein können. „Da haben Aufwand und Ertrag nicht ganz zusammengepasst“, erklärte Pfitzner, der vermutete, dass die Beine seiner Jungs vielleicht auch etwas schwer waren. Schließlich hatten die A-Junioren tags zuvor ein Testspiel bestritten und mit 7:1 gegen die Bezirksliga-Herren des FC Blau-Gelb Asse gewonnen.

B-Junioren

Etwas frischer in der Amselstieghalle waren dagegen die U17-Kicker des MTV unterwegs. Mit einem Remis (2:2 gegen die JSG Königslutter) und zwei Siegen (3:1 gegen den SV Brackstedt II, 4:3 gegen TSV Meine) zogen die Wolfenbütteler als Gruppensieger ins Halbfinale ein. „Am Anfang waren wir noch nicht ganz wach, dann haben wir unser immer weiter gesteigert“, berichtete MTV-Coach Moritz Beyer. Das Halbfinale gewann der MTV zwar im Neunmeterschießen gegen den TSV Germania Lamme, musste dabei aber einen Verlust einstecken. „Unser Torwart hatte sich verletzt“, bedauerte Beyer.

Ohne Schlussmann Jasper Rathert mussten die Wolfenbütteler das Endspiel gegen den 1. SC Göttingen 05 bestreiten. „Wir mussten einen Feldspieler ins Tor stellen. Die Konzentration war auch nicht mehr ganz da“, erklärte Beyer die 0:3-Niederlage. Als Vize-Bezirksmeister fahren die Wolfenbütteler dennoch am kommenden Sonntag nach Rehden (bei Diepholz) zur Niedersachsenmeisterschaft. „Unser Ziel ist es, die Gruppenphase zu überstehen“, kündigte Beyer an.