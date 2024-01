Wolfenbüttel. Die Landesliga-Basketballer setzen sich knapp durch. Die Wolfenbütteler Oberliga-Frauen haben mit TuS Bothfeld kaum Probleme.

Der Erfolgszug rollt weiter: Die zweiten Mannschaften der MTV/BG Wolfenbüttel festigen mit Siegen ihre jeweiligen Spitzenplätze. Während jedoch die Wolfenbütteler Oberliga-Basketballerinnen beim TuS Bothfeld vor keine größeren Probleme gestellt wurden, mussten die Landesliga-Männer für ihren Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig nachsitzen.

Oberliga, Frauen

TuS Bothfeld – MTV/BG Wolfenbüttel II 42:75 (8:20, 11:12, 7:17, 16:26).

Die Wolfenbüttelerinnen legten auf dem Parkett in Hannover einen Start-Ziel-Sieg hin, entschieden alle Viertel für sich. „Wir haben gut verteidigt und in der Defensive gut rotiert“, nannte MTV/BG-Mannschaftssprecherin Rica Eichler einen der Gründe für den Erfolg. Durch die Abwesenheit von Elisabeth Siemann und einer Verletzung von Merle Wrede war die Wolfenbütteler Center-Garde etwas ausgedünnt. Doch Lena Deneke und Jessica Kular sorgten dafür, dass die anderen beiden Langen kaum vermisst wurden. Gegen Denekes Bewegungen in Korbnähe hatte der Gastgeber nichts auszurichten – sie erzielte 19 Punkte. Den gleichen Wert erreichte Armina Saric. „Sie ist so schnell. Oft habe ich den Ball einfach zu ihr nach vorne geworfen und sie hat den Korbleger reingemacht“, berichtete Eichler, die daher bei einigen erfolgreichen Angriffen gar nicht erst die Mittellinie überqueren musste.

MTV/BG II: Bartnik, Berg 9 Punkte/1 Dreier, Deneke 19/1, Eichler 6, Fricke 6, Kular 6, An. Saric 10, Ar. Saric 19, Wrede.

Landesliga, Männer

MTV/BG Wolfenbüttel II – Eintracht Braunschweig 82:81 (25:25, 10:16, 21:17, 14:12, 12:11).

Mit etwas Dusel brachten die Wolfenbütteler den elften Sieg im elften Spiel unter Dach und Fach. „Das ist vielleicht auch das Glück des Tabellenführers. Die erste Niederlage wäre diesmal jedenfalls nicht unverdient gewesen“, musste MTV/BG-Spielertrainer Christian Schiebold eingestehen. Beim Stand von 42:55 Mitte des dritten Viertels hätte er „als neutraler Zuschauer nicht mehr auf einen Sieg gesetzt“, so Schiebold. Ähnlich sei die Stimmung im MTV/BG-Team gewesen – und doch haben die Wolfenbütteler sich noch mal herangekämpft. Mit einem 66:70-Rückstand ging es für die Gastgeber in die letzte Minute der Partie, die Jan Janke nach einem Offensiv-Rebound ausglich.

Auch in der Verlängerung liefen die Wolfenbütteler einem Rückstand hinterher, lagen eine Minute vor Schluss mit vier Punkten zurück. Ein Dreier von Schiebold und ein Treffer von Thomas Grundt brachten das MTV/BG-Team rechtzeitig mit einem Pünktchen in Führung. „In den entscheidenden Phasen haben wir das Momentum auf unsere Seite kippen lassen“, freute sich Schiebold.

MTV/BG II: Bleyer 3 Punkte/1 Dreier, Brase, Dobiat, Eichler 8/1, Friesen, Grau, Grundt 15/1, Heitmann 12, Janke 12, Nielandt 9/1, Richter 3/1, Schiebold 20/3.