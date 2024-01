Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler halten mit einem dezimiertem Kader gegen den TSV Bargteheide gut mit, verlieren aber am Ende mit 81:88.

Die Leistung stimmte, das Ergebnis allerdings nicht. Zwar zeigte Basketball-RegionalligistMTV/BG Wolfenbüttel in heimischer Halle am Landeshuter Platz gegen das Top-Team TSV Bargteheide Bees erneut, dass er sich im Aufwärtstrend befindet, doch mit Punkten belohnt wurden die Wolfenbütteler wieder mal nicht. Letztlich musste sich die Mannschaft von Trainer Christian Raus dem TSV mit 81:88 (18:27, 24:17, 23:17, 16:27) beugen.

MTV/BG-Center Jacobsen fällt mit einer Fußverletzung kurzfristig aus

Zuletzt hatte Raus betont, dass die Stimmung innerhalb des Teams gut sei. Er sprach von einer „guten Energie“. Vor Anwurf trübte jedoch eine Nachricht diese Stimmung etwas: Leif Jacobsen fiel kurzfristig aus. Der Center hatte sich schon unter der Woche mit einer Fußverletzung herumgeplagt. Nun musste er gegen die Bargteheider mit einer entzündeten Blase am Fuß passen.

Somit startete die MTV/BG mit einem dezimierten Acht-Mann-Kader in die Begegnung gegen den Tabellendritten. Und es ging nicht gut los für die Hausherren. „Wir sind schlecht ins Spiel gestartet. Die Chancen auf Körbe, die waren zwar da, aber wir haben von Anfang an fast gar nichts getroffen“, haderte der MTV/BG-Coach über die Leistung seiner Akteure im ersten Viertel. Auch einige Freiwürfe seien verfehlt worden. Damit stand ein 18:27 nach Durchgang 1 auf der Anzeigetafel.

In der Unterbrechung gab‘s scheinbar das richtige Zielwasser für die Spieler der Gastgeber. Mit 24:17 entschied die MTV/BG das zweite Viertel für sich und lag nur zwei Punkte in Rückstand (42:44). Auch nach der Halbzeitpause drückten die Raus-Schützlinge weiter aufs Gaspedal – mit Erfolg. Nach dem dritten Viertel stand eine knappe Vier-Punkte-Führung auf der Anzeigetafel (65:61).

Der MTV/BG Wolfenbüttel geht zum Ende hin die Luft aus

„Im letzten Viertel ist uns dann aber etwas die Puste ausgegangen“, zeigte der Trainer der Wolfenbütteler auf. „Bargteheide hat aber auch eine hohe Qualität im Kader“, räumte er ein. Mit der Leistung seiner Mannschaft sei Raus zufrieden gewesen. „Jeder Spieler hat gut gespielt und hat abgeliefert.“ Mit dem Resultat könne man dennoch nicht zufrieden sein. Mit Blick auf die anstehenden Aufgaben ist der Chefcoach trotzdem positiv gestimmt: „Wenn wir so auftreten, dann können wir jedes Team in der Regionalliga ärgern. Das wollen wir jetzt so beibehalten.“

US-Profi Bosley läuft angeschlagen zu Höchstform auf und macht 26 Punkte

Topscorer bei den Gastgebern war wieder einmal der US-Profi Ken-Jah Bosley, der 26 Punkte beisteuerte. Dabei war er zuletzt verletzungsbedingt nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Raus: „Bei 100 Prozent ist Ken immer noch nicht. Trotzdem hat er ein gutes Spiel gemacht.“

MTV/BG: Hammerl 15 Punkte, Nielandt 2, Römer 3, Bosley 26/7 Rebounds/8 Assists, Heitmann, Drinkert 2, Uster 21, Güldenhaupt 12/7 Rebounds.