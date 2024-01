Wolfenbüttel. Für Nils Angerstein, Dajana Näveke und Jula Langelüddecke heißt das Ziel in diesem Jahr: Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Frohe Botschaft im Lager der Aerobic-Turner des MTV Wolfenbüttel: Nils Angerstein, Dajana Näveke und Jula Langelüddecke wurden erneut ins deutsche Nationalteam berufen. Im vergangenen Jahr erlebten die drei Wolfenbütteler das Highlight, an der Europameisterschaft teilzunehmen – für die neue Saison mussten sie sich aufs Neue in einem Sichtungstraining beweisen, zu dem eine Auswahl an Bundeskadersportlern eingeladen worden war.