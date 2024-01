Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Oberliga-Basketballerinnen gewinnen ihr erstes Spiel des Jahres.

Die Oberliga-Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel II wurden ihrer Favoritenrolle im Heimspiel gerecht. Gegen den SC Weende hatte der Spitzenreiter nach gut vierwöchiger Winterpause zwar so seine Schwierigkeiten, trug letztlich aber souverän den 67:59-Sieg davon (24:21, 13:11, 20:16, 10:11).

Im ersten Viertel dominierte die Offensive beider Teams. Auf Wolfenbütteler Seite lief vor allem Lena Deneke heiß, die binnen zwei Minuten 10 Punkte erzielte. Doch die Gäste aus Göttingen hielten mit und ließen sich nicht abschütteln. „Immer, wenn wir die Chance hatten, uns abzusetzen, kamen die wieder ran“, berichtete MTV/BG-Mannschaftssprecherin Rica Eichler, die ebenso wie Alexandra Berg zehn Punkte erzielte.

Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten die Wolfenbüttelerinnen Probleme, die teils körperlich überlegenen Gäste in Korbnähe zu bremsen. „Zwei Minuten vor Schluss hatten sie den Rückstand auf 3 Punkte verkürzt, danach haben wir das aber ganz souverän zu Ende gespielt“, erklärte Eichler. Auch Sabrina Uebe sei zufrieden gewesen, sie hatte das Coaching des Teams übernommen und den erkrankten Trainer Detlev Bothe am Seitenrand vertreten. „Sie sagte uns, dass wir mannschaftlich sehr gut zusammengehalten und die Trainingsinhalte gut umgesetzt haben“, erklärte Eichler.

MTV/BG II: Berg 10 Punkte, Deneke 15/3 Dreier, Eichler 10, Fricke 4, Kabisch, An. Saric 6/1, Ar. Saric 12, Siemann 6, Wrede 4. lüp