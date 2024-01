Wolfenbüttel. Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel gewinnen beim BBC Halle und sind neuer Tabellenführer der 1. Regionalliga.

Der Siegeszug der Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballerinnen rollt immer weiter. Nachdem die MTV/BG-Mannschaft in der Woche zuvor den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter Eimsbütteler TB besiegt hatte, feierte sie jetzt einen Auswärtserfolg beim BBC Halle. Durch das 61:42 (11:11, 16:6, 16:15, 18:10) und verlegte Spiele des ETB grüßen die Wolfenbüttelerinnen momentan sogar selbst von der Tabellenspitze.

Wolfenbüttels Raute sorgt für Hallenser Verunsicherung

Der Sieg in Halle sei vor allem ein Verdienst der Defense gewesen. MTV/BG-Trainerfuchs Andreas Hundt hatte am Mittwoch vor dem Spiel eine spezielle Verteidigungsvariante einstudieren lassen, die ein Ziel hatte: Die Hallenser Topscorerin Charlotte Kreuter stoppen. „Das ist uns mit unserer Diamond-and-one-Defense gelungen“, freute sich Hundt. In dieser „Raute plus Eins“ – eine Kombination aus Zonen- und Mannverteidigung – fungierten Centerin Maja Kordis und Aufbauspielerin Tini Stapel als die direkten Gegenspieler des BBC-Stars. „Ziel war es, Kreuter zwei unterschiedliche Verteidigungstypen entgegenzustellen“, erklärte der Coach.

„Unser Konzept ist voll aufgegangen“, freute sich Hundt. Kreuter musste für alle Punkte hart arbeiten. „Sie konnte überhaupt nicht ihr Spiel aufziehen. Halle hat gegen unsere Verteidigung das ganze Spiel über keine Lösung gefunden und war total verunsichert“, sagte der Wolfenbütteler Coach.

Jasmin Conrad und Veronika Slazyk tragen MTV/BG Wolfenbüttel zum Sieg

Das erste Viertel lief relativ ausgeglichen, schon im zweiten Abschnitt bekam der BBC die Defense der Wolfenbüttelerinnen richtig zu spüren. In der zweiten Halbzeit trumpfte dann Jasmin Conrad auf, punktete, zog Fouls und traf 5 ihrer 5 Freiwürfe. „Das war ihr bestes Spiel der Saison“, lobte Hundt seine Flügelspielerin. Fast alle Wolfenbüttelerinnen trugen sich in die Punkteliste ein – allen voran erneut Veronika Slazyk, die mit 21 Zählern Topscorerin der Partie wurde.

Halle kam aber nochmal bis auf neun Punkte heran. Die Wolfenbüttelerinnen führten 49:40 in der 35. Minute, als Hundt die letzte Auszeit nahm. Heraus kamen die Gäste mit einem 9:0-Lauf, womit der Auswärtssieg in trockenen Tüchern war. „Das war wirklich klasse. Ich bin total zufrieden“, freute sich der Coach und ergänzte: „Vor dem Spiel hatte ich bereits gesagt, dass ich meinen Spielerinnen am Montag frei gebe, wenn wir gewinnen.“ Somit fällt die erste Trainingseinheit der Woche diesmal aus.

MTV/BG: Bosse 5, Conrad 11, Geilhaar 10/2 Dreier, Huellemeier 6, Junger 3/1, Kordis 2, Pabst, Slazyk 21/3, Stapel 3.