Wolfsburg. Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg unterliegen Borussia Dortmund im ersten Testspiel des Jahres mit 1:3.

Die Leistung stimmte, das Ergebnis nicht. Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg mussten in der ersten Testspielpartie des Jahres eine 1:3(1:3)-Niederlage gegen Borussia Dortmund hinnehmen.

Matchwinner aus Sicht der Schwarz-Gelben: Julian Rijkhoff. Das niederländische Toptalent sorgte in der zehnten Minute für das 1:0 aus Sicht der Borussia. Zwar glich Dzenen Pejcinovic zwischenzeitlich für die Gastgeber aus der Autostadt aus (19. Minute), doch gegen die Effizienz von Rijkhoff war an diesem Sonntagmittag kein Kraut gewachsen. Per Doppelschlag (33., 44.) sorgte der Stürmer für einen 3:1-Halbzeit- sowie Endstand und ließ die Dortmunder mit einem Sieg zurück in den Westen fahren. „Rijkhoff hatte heute vier Chancen und macht drei Tore, das zeigt das Top-Niveau des Gegners”, sagte VfL-Cheftrainer Daniel Bauer.

Denn in der zweiten Hälfte waren die Wolfsburger das bessere Team und spielten sich insgesamt mehr Chancen heraus als der Krösus der A-Junioren Bundesliga West. Doch der BVB und allen voran Rijkhoff waren an diesem Tag einfach kälter vor dem Tor. „Ich bin insgesamt mit der Leistung sehr zufrieden, was mir bei einem Testspiel deutlich wichtiger ist, als ein Sieg”, befand Bauer.

Für die U19 des VfL Wolfsburg geht es am kommenden Wochenende noch gegen die Altersgenossen von Sparta Prag, dann startet am 27. Januar die Junioren Bundesliga Nord/Nordost wieder. Um 12 Uhr geht es gegen den SV Meppen, dort wollen die Wolfsburger an ihre Leistung anknüpfen und das Thema Chancenverwertung vergessen machen.

VfL Wolfsburg U19: Kirchmayr (46. Börner) – Köhler (46. Jasinski), Hoffmann (46. Berkemer), Östergaard, Börset (80. Celik) – Doci, Grzywacz – Leal Costa (46. Benedict), Bröger (46. Herrmann), Akaegbobi (72. Aslanidis) – Pejcinovic (69. Georgiadi).

Tore: 0:1 Rijkhoff (10.), 1:1 Pejcinovic (19.), 1:2 Rijkhoff (33.), 1:3 Rijkhoff (44.).

ole