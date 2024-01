Wolfenbüttel. Der Spitzenreiter der Oberliga wackelt bei den Grasdorf/Rethen Volleys nur kurz und fährt einen ungefährdeten Dreisatzsieg ein.

Die Hausaufgaben erledigt: Die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC haben das erste Pflichtspiel des Jahres mit 3:0 (25:19, 25:12, 25:23) bei den Grasdorf/Rethen Volleys klar und deutlich gewonnen. Damit hat sich der Spitzenreiter auch im Fernduell mit dem ärgsten Konkurrenten Giesen Grizzlys IV, die ebenfalls auswärts drei Punkte einfuhren, keine Blöße gegeben.

„Es war für uns ein wichtiges Erfolgserlebnis, dieses Schlüsselspiel zu gewinnen. Wir sind daher auch sehr zufrieden und erleichtert“, sagte WVC-Coach Michel Kretschmer. In die Karten spielte den Gästen aus der Lessingstadt auch, dass die Hausherren ohne ihren Coach antraten und wohl nicht ihren besten Tag erwischt hatten. „Wir dagegen hatten einen richtig guten Tag und haben den Gegner gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen“, befand Kretschmer.

Tobias Rößler leitet erfolgreiche Angriffe ein

Seine Mannschaft habe sich stark verbessert im Aufschlag gezeigt und auf diese Weise bereits für viel Druck und einige Punkte gesorgt. „Tobias Rößler hat mit seinem variantenreichen Zuspiel gut die Angreifer in Szene gesetzt. Florian Rößler und Lukas Ahrenbeck konnten dann über den Außenangriff phasenweise nach Belieben punkten“, hob der WVC-Coach dieses Trio hervor.

Wolfenbütteler VC biegt den dritten Satz noch um

So hatten die Wolfenbütteler in den ersten beiden Sätzen keine Probleme mit dem Gegner. Im dritten Durchgang schwächelten die Gäste ein wenig. „Unsere Annahme war plötzlich nicht mehr so stabil. Es gab eine Reihe an Fehlern in allen Mannschaftsteilen“, berichtete Kretschmer. Beim Stand von 21:22 aus Sicht der Wolfenbütteler sah es bereits so aus, als könnte ein vierter Satz nötig werden. „Mit zwei Auszeiten haben wir aber zum Glück noch die Kurve gekriegt“, freute sich Kretschmer. Ihren ersten Matchball verwandelten die Wolfenbütteler prompt zum Auswärtssieg.

Als nächstes geht es für den WVC schon um die Meisterschaft

Nun steht direkt wieder eine fünfwöchige Pause für den WVC auf dem Spielplan. Am 24. Februar ist dann unter anderem Giesen zu Gast in Wolfenbüttel. Es wird wahrscheinlich das entscheidende Spiel um die Meisterschaft werden.

WVC: Zemke, Reinert, Rohrberg, T. Rößler, Heinrich, Ahrenbeck, Fischer, Bix, F. Rößler.