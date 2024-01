Neuhaus/Hattorf. Der MTV hat in der Verbandsliga Heimrecht gegen die „Dritte“, der Oberligist SSV hat ein Topspiel bei der Zweitvertretung des RSV.

Die Winterpause ist auch für die Tischtennis-Spielerinnen des SSV Neuhaus und des MTV Hattorf beendet. Beide Teams treffen am Wochenende auf den RSV Braunschweig.

Oberliga Nord-West Damen

RSV Braunschweig II – SSV Neuhaus (So., 11 Uhr). Dieser Auftakt im neuen Jahr hat es gleich richtig in sich: Der drittplatzierte SSV ist noch mittendrin im Aufstiegsrennen mit der RSV-Zweitvertretung und dem SC Marklohe, dem Spitzenreiter. Die Wichtigkeit dieser Begegnung sollte klar sein.

Verbandsliga Süd Damen

MTV Hattorf – RSV Braunschweig III (Sa., 14 Uhr). Der MTV hat es ebenfalls mit dem Unterbau des RSV aus der Löwenstadt zu tun. Allerdings stehen hier die Vorzeichen etwas anders, denn hier gibt es einen vergleichsweise klaren Favoriten: den gastgebenden MTV.

Die Hattorferinnen sind Tabellenvierter, gehören zur vierköpfigen Spitzengruppe, die die Aufstiegsfrage unter sich klären wird. Braunschweig hingegen steckt mitten im Kampf um den Klassenverbleib. Inwiefern der Spielplan eventuell Auswirkungen auf das Duell am Samstag im Sportzentrum Hattorf haben wird, das wird sich zeigen. Die abstiegsbedrohte RSV-Drittvertretung muss am Sonntag nämlich gleich wieder an die Platte. Dann aber gegen einen Gegner, gegen den vermutlich die Trauben nicht so hoch hängen wie in Hattorf. Vielleicht spielt das im Hinterkopf der Braunschweigerinnen ja eine Rolle.

