Cremlingen. Sieben Mannschaften spielen am Samstag beim 23. Autohaus-Mura-Cup im Hallenfußball um den Pokal.

Eine Cremlinger Institution geht in ihre 23. Auflage: Am Samstag treten sieben Mannschaften im Hallenfußball an, um den Pokal beim Autohaus-Mura-Cup zu gewinnen. Los geht es in der Cremlinger Turnhalle um 14 Uhr mit der Partie des Gastgebers, dem Nordharzligisten TuS Cremlingen, gegen den SV Gartenstadt (Kreisliga Braunschweig). Es folgen Kreis-Duelle: Der VfR Weddel, der als Wolfenbütteler Verein mit Sonderrecht in der Kreisklasse Braunschweig spielt, tritt gegen die Sportfreunde Ahlum (1. Nordharzklasse) an, anschließend fordert der SV Kissenbrück den Vorjahres-Cup-Sieger SG Sickte/Hötzum im Nordharzliga-Duell. Der SV Stöckheim (Kreisklasse Braunschweig) komplettiert das Teilnehmerfeld, in dem im Modus Jeder-gegen-Jeden die Teams alle gegeneinander antreten. Gegen 19 Uhr sollte der Sieger feststehen.