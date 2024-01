Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler sind bereits am Freitagabend beim Tabellenzweiten der Basketball-Regionalliga im Einsatz.

Zu ungewöhnlicher Zeit gehen die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel diesmal auf Reisen. Bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr gastiert der Vorletzte der 1. Regionalliga beim Tabellenzweiten, dem ASC 46 Göttingen. „Dann haben wir immerhin mal das ganze Wochenende zum Entspannen“, sagt MTV/BG-Coach Christian Raus.

Ansonsten halten sich die positiven Nachrichten vor dem Auswärtsspiel in Grenzen. Der Freitagtermin hat zum Beispiel zur Folge, dass das 16-jährige Point-Guard-Talent der Wolfenbütteler, Lennart Römer, in Göttingen nicht mitwirken kann. „Er ist auf einem Schulausflug, von dem er erst spät zurückkommt“, erklärt Raus. Auch der US-Profi Ken-Jah Bosley wird in Göttingen aufgrund eines Bänderrisses noch aussetzen müssen. Somit fallen die beiden Primärlösungen für den Spielaufbau der Lessingstädter weg.

Dadurch ergeben sich erneut die Chancen für Jannis Nielandt und Linus Römer, sich zu zeigen. Beide hatten schon am vergangenen Wochenende den Ballvortrag übernommen, dabei als Spieler, die eher auf Position 2 zu Hause sind, aber so ihre Schwierigkeiten. „Es ist gut für sie, dass sie Verantwortung übernehmen müssen. Es ist eine Chance, Erfahrung zu sammeln und in diese Rolle reinzuwachsen. Nur so können sie besser werden“, sagt der Trainer.

Erfahrungen sammeln darf auch weiterhin die Back-Up-Center-Garde um Leif Jacobsen und Elias Heitmann. Wolfenbüttels Nummer 1 auf dieser Position, der Bundesliga-erfahrene Jannik Göttsche, falle mit Pfeifferschem Drüsenfieber wahrscheinlich noch einige Wochen aus, vermutet Raus.

Die Chancen auf einen Sieg in der südniedersächsischen Universitätsstadt sind mit dieser personellen Ausgangslage selbstverständlich enorm gesunken. „Es wird nicht viel zu holen sein. Für uns geht es darum, ein gutes Spiel abzuliefern, auch, was die Energie angeht“, findet der Trainer. Trotz des derzeit dünnen Kaders glaubt Raus an eine gute Leistung seiner Schützlinge. „Die Jungs sind motiviert, die Stimmung im Training ist sehr gut“, erklärt der 47-Jährige.

Zu Beginn der Saison hatte das MTV/BG-Team mit den Göttingern beim 62:69 im Hinspiel mitgehalten. Der ASC hat sich aber im Laufe der Hinrunde zu einem echten Topteam der Liga gemausert und steht seit dem Punktabzug gegen den TSV Bargteheide wegen fehlender Jugendarbeit sogar auf Platz 2 – und gehört damit zu den Play-off-Kandidaten. „Sie haben schon eine sehr gute Truppe zusammen, sind aber auch nicht immer vollständig“, erklärt Raus.

Für ihn richte sich der Blick außerdem schon auf das Heimspiel gegen Oldenburg eine Woche später. Der Wolfenbütteler Coach hegt Hoffnung, dass dann neben Lennart Römer auch Bosley in den Kader zurückkehren kann. „Das wäre wichtig“, betont Raus. Weitere Siege einzufahren, wird für den Klassenerhalt jedenfalls unumgänglich sein.