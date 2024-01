Sickte. Das Hallenfußball-Turnier des MTV Dettum feiert runden Geburtstag mit Zuschauerrekord. Teilnehmer loben Stimmung und Organisation.

Mehr als 1000 Zuschauer an drei Turniertagen – Julian Siodla sprach vom „Turnier der Rekorde“, bei dem so viele Fans wie noch nie zum Elm-Asse-Cup gekommen waren. Der Organisator zog ein absolut positives Fazit zur 10. Auflage des Hallenfußball-Turniers, das der MTV Dettum in der Sickter Sporthalle ausgerichtet hatte. Auch von den Teilnehmern gab es reichlich lobende Worte für die Veranstaltung.

„Es war ja mein erstes Mal beim Elm-Asse-Cup, und ich muss sagen, dass ich sehr positiv überrascht war. Das Turnier war an allen Tagen extrem gut besucht, die Stimmung war richtig toll, vor allem bei den zahlreichen Derbys“, sagte Veith, Trainer des Turniersiegers FC Heeseberg. Der Bezirksligist hatte im Finale 1:0 gegen das Nordharzklasse-Team des Gastgebers gewonnen. Dessen Coach zeigte sich auch begeistert vom Turnier: „Es ist einfach Weltklasse, was Julian mit seinem Team da ausgerichtet hat.“

Elm-Asse-Cup: Spaß und Fairness werden groß geschrieben

Diesen Eindruck bestätigte Stephan Köchy, Trainer des Halbfinalisten SG Sickte/Hötzum: „Hut ab vor dem, was die da jedes Jahr auf die Beine stellen. Es ist längst ein etabliertes Turnier, bei dem wir immer gerne starten.“ Die Sickter gewannen das Spiel um Platz 3 und waren auch mit dem sportlichen Abschneiden in ihrer heimischen Halle zufrieden. „Vor allem hat es allen mega Spaß gemacht, es war ein super Turnier“, betonte Köchy. Das galt auch für den zweiten Halbfinalisten SG Roklum-Winnigstedt. „Wir wollten vor allem Werbung für den Fußball machen. Spaß und Fairness sollten im Vordergrund stehen. Das ist gelungen“, erklärte SG-Coach Pascal Krafft.

Turnier immer weiterentwickelt

Diesen Spirit habe auch der Organisator gesehen. „Das ging auch bei der Cup-Party weiter. Es war mannschaftsübergreifend eine überragende Stimmung“, sagte Siodla, der das Turnier vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben hat. „Es war eine gelungene 10. Auflage. Wir sind so stolz auf das Turnier und darauf, dass wir es seit Jahren immer weiterentwickelt haben“, betonte Siodla, der erneut unter anderem einen Livestream im Foyer der Halle und auf einer Online-Videoplattform bereitstellte.

Die Vorfreude auf die nächsten Auflagen ist groß. Erstmals als namensgebender Sponsor war diesmal der Photovoltaik-Anbieter Friese & Röver aus Erkerode dabei und soll es für mindestens fünf Jahre bleiben. „Wir haben von Anfang an betont, die Partnerschaft nachhaltig auszulegen“, erklärte Siodla. Für Kontinuität beim Elm-Asse-Cup ist also gesorgt.

lüp/jse