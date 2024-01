Sickte. Der FC Heeseberg gewinnt zum dritten Mal in Folge den Elm-Asse-Cup. Sickte/Hötzum und Roklum-Winnigstedt scheitern im Halbfinale.

Die 10. Auflage des Elm-Asse-Cups sei ein „Turnier der Rekorde“ gewesen, sagte Organisator Julian Siodla, Vorsitzender des Ausrichtervereins MTV Dettum. 360 Zuschauer verfolgten das Geschehen am Finaltag in der Sickter Sporthalle, weitere 100 seien während des Endspiels im Livestream am Bildschirm dabei gewesen. Dort hätte das Nordharzklasse-Team des gastgebenden Vereins fast die Überraschung perfekt gemacht. Am Ende gewann aber der Bezirksligist FC Heeseberg mit 1:0 und holte sich den Cup damit zum dritten Mal in Folge.