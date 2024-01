Wolfsburg. Die Kreuzheider um Trainer Michele Rizzi dürfen mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Kevin Riaz ist neuer Co-Trainer.

Die Weiterentwicklung der jungen Mannschaft steht bei Lupo Martini Wolfsburg immer im Fokus. Und nun, nachdem die Hälfte der Saison in der Fußball-Oberliga gespielt ist, kann geurteilt werden: Der Tabellenvierte hat sich in vielen Bereichen sowohl mannschaftlich als auch individuell weiterentwickelt. Doch in einem Punkt gibt es noch immer Verbesserungsbedarf: Es geht um die Konsequenz – an beiden Enden des Spielfelds.