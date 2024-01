Wolfenbüttel. SVF feiert den Gruppensieg. Auch Halchter kommt weiter.

Am zweiten Vorrundentag der 35. inoffiziellen Wolfenbütteler Stadtmeisterschaft im Hallenfußball waren die Entscheidungen über die Endrunden-Teilnehmer früh gefallen. Dass Landesligist MTV Wolfenbüttel weiterkam, war keine Überraschung. Dass aber der SV Fümmelse das Duell mit den Meesche-Kickern für sich entschied und damit den Gruppensieg feierte dagegen umso mehr. Auch der SV Halchter überzeugte mit schnellem Angriffsspiel und ist ebenfalls am Samstag mit dabei – genau wie der zweite Titelverteidiger FC Arminia Adersheim, der aber am Freitagabend doch ein wenig ins Straucheln geriet. Der TSV Leinde und Germania II sind ausgeschieden.

MTV gestaltet den Auftakt souverän

Zum Auftakt in den Turniertag duellierten sich Titelverteidiger MTV und der SV Halchter. Der Favorit übte mit Einbahnstraßenfußball Dauerdruck auf die Abwehr des Nordharzklassisten aus, doch der hielt sich zunächst tapfer. Dann setzte Hannes Joppich energisch nach und brachte den MTV in Führung. Halchter hatte eine kurze Druckphase, bevor Aleksander Jovanovic für den Landesligisten erhöhte. Ein Fernschuss von Yannick Könnecker brachte das 3:0 und das erste 30-Liter-Fass Bier des Tages für die Meesche-Kicker. Nach einer schönen Kombination über vier Stationen besorgte Joppich den Endstand.

Anschließend setzte der SV Fümmelse die erste Duftmarke. Gegen den TSV Leinde zogen die Fümmelser ihr Angriffsspiel geduldig auf und gingen bald durch Nico Hooth in Führung. Das 2:0 war eine Reihers-Kombi. Torwart Sören Reihers gab die Vorlage, Marten Reihers verwandelte. Wenig später erhöhte Marten Reihers aus spitzem Winkel. Mit dem Schlusspfiff besorgte SVF-Kapitän Marvin Tetzel den 4:0-Endstand.

Auch Adersheim setzt sich durch

Der zweite Titelverteidiger Arminia Adersheim setzte sich anschließend gegen die Reserve des Gastgebers Germania durch. Maximillian Koch erzielte dabei den ersten Kopfballtreffer des Turniers nach einer Flanke von Joel-Luke Lüttichau zum 1:0. Die Germanen gaben sich nicht geschlagen und kamen zum Ausgleich. Doch direkt im Anschluss brachte Jan-Hendrik Kruppa die Arminen wieder in Führung. Fernando Calis besorgte das 3:1. In Unterzahl retteten die Adersheimer zum Schluss das Ergebnis ins Ziel.

Gegen den TSV Leinde feierte der MTV Wolfenbüttel dann ein erstes Schützenfest. Jovanovic, Joppich, wieder Jovanovic legten das 3:0 vor. Dann erzielte Janosch Bauer, der als mitspielender Keeper fungierte, das 4:0. Ismet Hussein zeigte seine feine Technik und schob den Ball mit der Hacke ins Tor. Bauer machte nach einer Ecke das halbe Dutzend voll.

Gegen die BVG-Reserve zeigte dann der SVH feinen Konterfußball mit hohem Tempo. Zweimal Jan Seidel sowie Bastian Wald und einmal Tristan Richter schossen den SVH zum 5:0-Sieg.

Fümmelse entscheidet Derby für sich

Die Fümmelser setzten ihren Siegeszug fort und gewannen ein hartgeführtes Derby gegen Adersheim. Joschua Junicke staubte zum 1:0 ab. Kapitän Tetzel nutzte die Gelegenheit, als FCA-Keeper Nils Lorenz nach seinem Vorstoß nicht schnell genug ins Tor zurückfand.

Ein weiteres Torfestival folgte. Die Meesche-Kicker ließen BVG II keine Chance und fuhren einen klaren 7:0-Sieg ein. Dabei traf unter anderem Keeper Direnc Güven per Fernschuss. Zudem erzielte Julio Rodrigues einen sehenswerten Treffer, als er im Eins-gegen-Eins mit BVG-Schlussmann Finn Meier über die Bande ins Tor schoss.

Adersheim tat sich weiter schwer, geriet gegen Leinde sogar in Rückstand. Tommy Brennecke verschaffte dem TSV mit seinem Treffer zudem ein Bierfass. Mit 2:1 setzten sich die Arminen aber noch durch.

Sensationell schlug Nordharzligist Fümmelse in seinem letzten Spiel den MTV mit 3:1 und übernahm damit die Tabellenspitze. Im Duell um Tabellenplatz 3 setzte sich Adersheim knapp gegen den letztlich Vierten, den SV Halchter, mit 2:1 durch.