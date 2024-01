Sickte. Elm-Asse Cup: Der Bezirksligist kassiert nur eine Niederlage in seinen sechs Begegnungen. Ü32 der Freien Turner ist ebenfalls weiter.

Auch an Tag 2 des Elm-Asse Cups des MTV Dettum war die Lust auf Hallenfußball riesig. 338 Zuschauer fanden laut Turnier-Organisator Julian Siodla den Weg in die Sickter Sporthalle. Sie bekamen vor allem einen starken Bezirksligisten SG Roklum-Winnigstedt zu sehen, der seiner Favoritenrolle in Vorrunden-Gruppe B gerecht wurde.

Mit einem 3:0-Sieg gegen den Nordharzligisten SV Kissenbrück startete das Schlusslicht der Bezirksliga 3 souverän in das Turnier. Auch gegen den TuS Cremlingen (3:0) sowie gegen die SG Lucklum/Veltheim (3:0) ließen die Roklumer nichts anbrennen. Gegen die Ü32 der FT Braunschweig, dem ärgsten Verfolger, gab’s ein Remis. „Sie haben mich überzeugt mit ihrer mannschaftlichen Kompaktheit“, lobte Siodla den Auftritt der Kicker aus der Löwenstadt. Hinter den Turnern lieferten sich der SV Kissenbrück, die U19 von Germania Wolfenbüttel, der TuS Cremlingen sowie die SG Lucklum/Veltheim ein bis zum Schluss enges Rennen um die letzten Endrundenplätze.

Der Moment des Abends gehörte zweifelsohne Luc Hölemann, Torwart der SG Roklum-Winnigstedt. In der Partie gegen die Cremlinger gelang ihm ein Treffer. „Luc rückt gern mal mit vor“, sagte Siodla mit einem Schmunzeln.

Bereits am Donnerstag zogen neben den Bezirksligisten FC Heeseberg und FC Blau-Gelb Asse (wir berichteten) auch noch die SG Sickte/Hötzum und der Gastgeber MTV Dettum in die Endrunde am Samstag ein. Die Sickter kassierten nur gegen die beiden Bezirksligisten Niederlagen und beendeten den Vorrundentag mit drei Siegen am Stück. Die Dettumer setzten sich früh im Duell gegen den FC Pfeil Broistedt II durch, der letztlich der ärgste Konkurrent um den vierten Platz war. Mit weiteren Siegen gegen FSG Asse-Elm und TSV Destedt sowie einem Remis gegen Blau-Gelb Asse machten die Dettumer den Endrundeneinzug perfekt.

juv/lüp