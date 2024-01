Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballer empfangen die TSG Westerstede ohne KJ Bosley und Jannick Göttsche.

Das neue Jahr beginnt für die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel mit einem Heimspiel gegen die Baskets Juniors TSG Westerstede (Samstag, 18.30 Uhr, Landeshuter Platz). Die personellen Vorzeichen könnten für die Gastgeber besser sein. Einige Abgänge (wir berichteten) mussten die Wolfenbütteler zuletzt verkraften, jetzt werden auch noch zwei Leistungsträger verletzt beziehungsweise erkrankt ausfallen.

So hatte der langjährige Wolfenbütteler Guard Kai Globig das Team im November Richtung Liga-Rivale SG Braunschweig verlassen. Zudem trennte sich MTV/BG vor der kurzen Winterpause von Leon Fertig, die Zusammenarbeit mit dem 3x3-Spezialisten habe einfach nicht wie erhofft funktioniert. Auch Distanzschütze David Röll wird erstmal nicht mehr bei den Wolfenbüttelern mitwirken können, weil er sich auf sein Studium konzentrieren will. Und zuletzt hat auch Urgestein Oliver Hahn einen Schlussstrich gezogen. Der Center kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. „Er hat einfach nicht mehr die Zeit für Regionalliga-Basketball. Er hat hohe Ansprüche an sich selbst. Denen kann er so nicht mehr gerecht werden“, erklärt MTV/BG-Coach Christian Raus.

Ken-Jah Bosley und Jannik Göttsche fehlen Wolfenbüttel im Heimspiel

Zusätzlich fehlen dem Coach am Samstag gegen die Nachwuchstruppe des Bundesligisten Oldenburg auch Ken-Jah Bosley und Jannik Göttsche. Den Center setzt derzeit eine Mandelentzündung außer Gefecht. Der US-Profi laboriert derweil noch an dem Bänderriss im Fuß, den er sich im Heimspiel gegen Königs Wusterhausen Mitte Dezember zugezogen hatte. Raus hofft, dass Bosley am kommenden Freitag gegen ASC Göttingen wieder spielbereit sein wird.

Neuzugänge gibt es derweil keine bei MTV/BG, externe hätten sich finanziell nicht realisieren lassen. „Wir spielen mit unseren Jungs die Saison zu Ende. Die sollen jetzt vor allem Spaß haben und können alle zeigen, was sie können“, kündigt Raus viel Spielzeit auch für die zweite Garde an. Jannis Nielandt und Linus Römer sind indes erst am Donnerstag aus dem Urlaub zurückgekehrt, auch ihre Einsätze gegen die Westersteder sind zumindest noch nicht gewiss. „Wenn sie dabei sind, sind wir zu neunt, ansonsten nur zu siebt“, erklärt der Coach.

Mit voller Truppe wäre ein Heimsieg gegen Westerstede wohl durchaus möglich gewesen. So müssen die Wolfenbütteler sich überraschen lassen, wofür es langt. Tagesform und der Kader der TSG werden unter anderem darüber entscheiden. Die Westersteder agieren überwiegend mit NBBL-Spielern mit Bundesliga-Perspektive. Hinzu kommt ihr Go-To-Guy Carrington Wiggins, ein US-Profi. „Das ist eine sehr solide Truppe“, sagt der MTV/BG-Coach über den kommenden Gegner. Im Hinspiel – damals ebenfalls ohne Göttsche – mussten sich die Lessingstädter deutlich geschlagen geben (79:103). Das soll sich am Landeshuter Platz nicht wiederholen.