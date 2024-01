Sickte. 10. Elm-Asse-Cup: Der Bezirksligist dominiert zum Auftakt des Hallenfußballturniers in Sickte die Gruppe A.

Eigentlich war alles angerichtet für einen tollen Start zur 10. Auflage des Elm-Asse-Cups, des vom MTV Dettum ausgerichteten Hallenfußballturniers in Sickte. Dann aber wollte der Strom nicht so wie die Organisatoren. Eine Hälfte der Halle blieb fast komplett dunkel, wodurch sich der Turnierbeginn verzögerte. Techniker und Hausmeister gaben alles – und um 18.32 Uhr sprang die Beleuchtung, unter dem Beifall von Spielern und Zuschauern, endlich an. Um 18.48 Uhr konnte schließlich der erste Anpfiff ertönen. Von da an lief es dann auch rund.

Titelverteidiger und Turnierfavorit FC Heeseberg bewies im Duell der Bezirksligisten gegen den FC Blau-Gelb Asse, dass ihn die Wartezeit nicht hatte abkühlen lassen. Nach nur 55 Sekunden erzielte Florian Naumann den ersten Treffer der Jubiläumsauflage – zugleich der 2152. Treffer insgesamt beim Elm-Asse-Cup. Die Heeseberger, die in bemerkenswert starker Besetzung antraten, spielten gefällig, zeigten gelungene Kombinationen und bezwangen die von ihrem früheren Trainer Michael Grahe gecoachten Asse-Kicker am Ende mit 2:0.

Es sollte der Grundstein für den souveränen Endrundeneinzug des Vorjahressiegers sein, der anschließend auch Ausrichter Dettum (3:0), die SG Sickte/Hötzum (4:1), Pfeil Broi­stedt II (6:1) und den TSV Destedt (2:0) bezwang.

Blau-Gelb Asse zeigte sich von der Auftaktniederlage aber unbeeindruckt. Im zweiten Spiel gegen Sickte/Hötzum geriet der Bezirksligist in der 8. Minute in Rückstand, glich aber eine Minute später aus – und ließ innerhalb der letzten 100 Sekunden vier weitere Tore folgen. Mit dem folgenden 4:0-Sieg über Destedt und einem 1:1 gegen Dettum brachte sich Blau-Gelb auf Endrundenkurs. Der Kampf um die Tickets blieb aber bis zum Schluss spannend. Lediglich Destedt und die FSG Asse-Elm verabschiedeten sich frühzeitig aus dem Rennen um die ersten vier Plätze.

jse