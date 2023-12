Remlingen. Die Fußballer der SG Remlingen/Denkte besiegen Vienenburg/Wiedelah in der Aufstiegsrelegation und machen als FC Blau-Gelb Asse weiter.

Im zweiten Anlauf nach 2022 schafft die SG Remlingen/Denkte am 17. Juni den Sprung in die Fußball-Bezirksliga – in einem Drama-Finale gegen die FG Vienenburg/Wiedelah. Patrick Reinboth sorgt in der 117. Minute für Ekstase und den 3:2-Sieg der SG nach Verlängerung. Das Abenteuer gingen die Kicker aus Remlingen und Denkte schließlich als der im Juli neu gegründete FC Blau-Gelb Asse an.