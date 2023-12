Wolfsburg. Das Herrenteam der Wolfsburger Schwimmer schreibt beim Mannschaftswettbewerb in Osnabrück Vereinsgeschichte.

Nicht nur in den Wolfsburger Sportstätten Eis-Arena und Volkswagen-Arena wird es 2024 wieder Leistungen auf Bundesliga-Niveau geben, sondern auch im unmittelbar benachbarten Badeland. Dafür sorgten die Schwimmer des TV Jahn mit einem fulminanten Zweitligadebüt beim Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) in Osnabrück.

Wolfsburger halten die Klasse

Erst im Februar 2023 war der Herrenmannschaft des TV Jahn der Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord gelungen. Nun also schon die Premiere für Toni Angerstein, Ben Butros, Mirco Fuhrmann, Kelvin Knittel, Malte Marpert, Lennart Röhl, Maxim Schlaht und Thomas Träg beim in der 2. Liga. Klares Ziel: Die Klasse gleich beim ersten Kräftemessen mit den besten Teams Norddeutschlands zu halten.

Beim Deutschen Mannschaftswettbewerb ist die grundsätzliche Wertung einfach zu verstehen: Geschwommen wird pro Veranstaltung ein für alle Teams einheitliches Programm von 34 Wettkämpfen. Jeder Schwimmer kann bei einem Start maximal 1000 Punkte für sein Team sammeln und darf höchstens fünf Mal eingesetzt werden. Je näher seine Endzeit am aktuellen Weltrekord liegt, umso mehr Punkte erreicht der Schwimmer. Die Punkte einer Mannschaft werden am Ende zusammengezählt, was im Vergleich mit anderen dann über Aufstieg, Abstieg oder Verbleib in der jeweiligen Liga entscheidet.

Gewissheit über den Liga-Verbleib stellte sich am Ende des langen Wettkampftages ein, nach einem letzten dramatischen Rennen über 100 Meter (m) Freistil: Der ersehnte Klassenerhalt war geschafft und damit das nächste Kapitel erfolgreicher Vereinsgeschichte geschrieben.

Jahn-Team bricht vier Vereinsrekorde

„Bei beeindruckenden 50 Prozent unserer Starts wurden neue persönliche Bestleistungen aufgestellt. Das zeigt, mit was für einer unglaublichen Motivation und Leidenschaft sich jeder Einzelne eingebracht hat“, würdigte der Trainer Dennis Bauch den hervorragenden Teamgeist seiner Sportler. Es gab neben der tollen Mannschaftsleistung obendrein auch noch gleich vier neue Vereinsrekorde zu bejubeln.

Maxim Schlaht erzielte davon zwei, nämlich über die 100 m Lagen (00:59,31 min) und die 100 m Brust (01:03,99 min). Lennart Röhl setzte neue Bestmarken über die 200 m Schmetterling (02:07,49 min) und die 50 m Rücken (00:26,44 min).

Mit dem erfreulichen Abschneiden beim DMS endet für die Schwimmabteilung des TV Jahn ein aus sportlicher Sicht national wie international außerordentlich erfolgreiches Jahr. Schon am 20. Januar wird es in Göttingen mit der DMS Bezirksliga weitergehen, dann mit der spannenden Frage, ob die 1. Damenmannschaft der Jahner bereit ist für die Rückkehr in die Landesliga.

