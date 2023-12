Wolfenbüttel. Die Landesliga-Reserve des MTV zeigte in der Bezirksliga-Hinrunde gute Auftritte, allerdings fehlte ihr die Konstanz.

Ganz in Ordnung – so lautet das Fazit zur Saison-Halbzeit von Christian Kaselowsky, Trainer des MTV Wolfenbüttel II, in der Fußball-Bezirksliga 3. Der Coach des Tabellensiebten gibt aber als klares Ziel vor: „In der Rückrunde wollen wir mehr Punkte holen als in der Hinrunde.“