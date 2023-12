Wolfenbüttel. Die Saison-Halbzeitbilanz von Coach Sascha Kallmeyer fällt dennoch positiv aus. Nach dem Umbruch zählt der BVG wieder zu den Topteams.

In einer Umbruch-Saison befinden sich die Fußballer des BV Germania Wolfenbüttel. Nach dem Landesliga-Abstieg übernahm Sascha Kallmeyer zusammen mit Didier Bakondon das neu formierte Team im Sommer und etablierte es in der ersten Saisonhälfte in der Spitzengruppe der Bezirksliga 3.