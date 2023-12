Hornburg/Sickte. Die Regionsoberliga-Handballer der SG Sickte/Schandelah dagegen haben in dieser Saison erst allmählich Fahrt aufgenommen.

Veränderte Rollenverteilung für die Wolfenbütteler Kreisvertreter in den Handball-Regionsoberligen: Der MTV Eintracht Hornburg war in der vergangenen Saison Abstiegskandidat und schwebt nun als Tabellenführer der Staffel Mitte auf Wolke sieben. Die SG Sickte/Schandelah, im vergangenen Mai Erster der Staffel Nord und in der Relegation knapp am Landesliga-Aufstieg gescheitert, kam in der neuen Spielzeit nur schwer in die Gänge und sucht den Anschluss an die Spitze.