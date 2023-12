Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Oberliga-Basketballerinnen übernehmen nach ihrem deutlichen Sieg über die BG Göttingen II wieder die Tabellenspitze.

Die Oberliga-Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel II haben schnell zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nachdem sie eine Woche zuvor im Spitzenspiel bei Eintracht Braunschweig III ihre erste Saisonniederlage (51:65) kassiert hatten, haben sie jetzt wieder einen deutlichen Sieg eingefahren. Mit dem 70:49 (23:16, 17:12, 16:6, 14:15) im Heimspiel gegen ASC Göttingen II haben die Wolfenbüttelerinnen zudem die Tabellenspitze zurückerobert und bleiben über die Weihnachtspause hinweg Liga-Primus. Allerdings hat die „Dritte“ von Eintracht Braunschweig ein Spiel weniger absolviert.

Gegen Göttingen entwickelte sich in der Sporthalle am Landeshuter Platz zunächst eine Partie auf Augenhöhe. Beide Teams trafen ihre Würfe hochprozentig. „Göttingen hat am Anfang intensiv verteidigt. Damit hatten wir zunächst Schwierigkeiten“, berichtete MTV/BG-Mannschaftssprecherin Rica Eichler, die genau wie Maxi Kabisch bei dieser Partie gesundheitsbedingt nur zuschauen konnte. Das MTV/BG-Team stellte sich aber immer besser auf die gegnerische Defense ein. „Wir haben das nach und nach in den Griff bekommen“, sagte Eichler.

In der zweiten Halbzeit legten die Wolfenbüttelerinnen zudem in der Verteidigung eine Schippe drauf. „Wir wurden defensiv besser, Göttingen hat nicht mehr so gut getroffen“, freute sich Eichler. Vor allem im dritten Viertel bauten sich die Gastgeberinnen einen komfortablen Vorsprung auf. So wurde es letztlich ein deutlicher Sieg.

Der erfolgreiche Jahresabschluss der Mannschaft wird allerdings dadurch getrübt, dass sich die Wolfenbüttelerin Sarah Lee am Knie verletzte. Die Befürchtung, dass sie lange ausfällt, sei da, eine Diagnose steht aber noch aus.

MTV/BG II: Bartnik, Berg 9, De Oliveira Costa 3, Deneke 17/1 Dreier, Fricke 8, Kular 7, Lee, An. Saric 2, Ar. Saric 15, Siemann 9, Wrede.