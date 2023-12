Wolfenbüttel. Die Teams die 1963 deutscher Meister und 1993 Ü45-Weltmeister wurden, werden vor dem Heimspiel am Samstag gewürdigt.

Im Vorfeld des letzten Heimspiels des Jahres in der Basketball-Regionalliga, der MTV/BG Wolfenbüttel empfängt um 18.30 Uhr die WSG Königs Wusterhausen, werden am Samstag in der Sporthalle am Landeshuter Platz nochmal die alten Helden gewürdigt. MTV-Vorstand Klaus Dünwald und Basketball-Abteilungsleiter Jonas Bretall haben eingeladen und ehren ab 17.45 Uhr die Mitglieder von zwei besonderen Wolfenbütteler Basketball-Mannschaften: die A-Junioren des MTV, die 1963 völlig überraschend die deutsche Meisterschaft gewannen, und die Männer, die 1993 in Australien den Weltmeistertitel der Altersklasse 45 geholt haben. Zwei weitere wichtige Jubiläen im schon äußerst umfangreichen Jubiläumsjahr des MTV.

Den Grundstein für die glorreichen Zeiten des Wolfenbütteler Basketballs legten Jürgen Wohlers, Manfred Ammon, Volkmar Knopke und ihre Teamkollegen mit ihrem Trainer Klaus Nürnberger, als sie vor 60 Jahren in der Frankfurter Jahrhunderthalle den BC Heidelberg besiegten. Das Team aus Baden-Württemberg war derart favorisiert, dass der Deutsche Basketballbund die Urkunden für den Meister schon im Vorfeld mit Heidelberg beschriftet hatte. Die jungen Lessingstädter machten dem Gegner aus der Universitätsstadt und dem DBB einen Strich durch die Rechnung – und auch im Nachgang auf sich aufmerksam. Es folgten viele erfolgreiche Jahre im Herrenbereich in der Bundesliga und die Pokalsiege 1972 und 1982.

Trainer Klaus Nürnberger (rechts) mit seinen beiden Ausnahme-Spielern Jürgen Wohlers und Volkmar Knopke. © regio-press | ARCHIV

Ausnahmetalent Jürgen Wohlers wurde nach dem Finalerfolg über Heidelberg in die Herren-Nationalmannschaft berufen, für die er noch als A-Jugendlicher auflief. Bis 1995 war der Wolfenbütteler deutscher Rekordnationalspieler und nahm 1972 auch an den Olympischen Spielen teil.

Die Erfolgsmannschaft des MTV Wolfenbüttel: Die Ü45-Basketballer wurden 1993 in Australien Weltmeister. © Verein | MTV Wolfenbüttel

Ein Großteil der Meistermannschaft von 1963 sorgte dann auch 30 Jahre später in Australien für Furore. Im Trikot des MTV Wolfenbüttel gewann das Team den Weltmeistertitel der Altersklasse 45. Verstärkt wurde der MTV unter anderem durch Nationalspieler Holger Geschwindner, der sich anschließend vor allem einen Namen als Mentor von Dirk Nowitzki machte. Dieses Team besiegte bei der Altersklassen-WM alle Gegner – auch Russland im Finale.

r./lüp