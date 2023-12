Schladen. Die Organisatoren des VfR Dorstadt und des SV Schladen haben 13 Mannschaften zusammen. Das Turnier steigt erst Anfang Februar.

Es wird beim Wolfenbütteler Dreigestirn im Hallenfußball bleiben. Im kommenden Jahr wird es neben der inoffiziellen Stadtmeisterschaft, die der BV Germania erneut in der Sporthalle in der Ravensberger Straße ausrichten wird, und dem vom MTV Dettum in Sickte ausgrichteten Elm-Asse-Cup auch wieder den Samtgemeindecup Schladen geben. Das bestätigte jetzt Mit-Organisator Jan Regenhardt, Vorsitzender des VfR Dorstadt, der das Turnier, das in sein 20. Jahr und seine 18. Auflage gehen wird, traditionell zusammen mit dem SV Schladen ausrichtet.

Wir freuen uns, dass diese beiden Vereine zum ersten Mal dabei sein werden. Sie werden auch die sportliche Qualität anheben. Jan Regenhardt

Schon bei der Auflage vor einem Jahr rückten die SG-Cup-Organisatoren vom ersten Januar-Wochenende weg, auch um den anderen beiden großen Turnieren aus dem Weg zu gehen. Im kommenden Jahr geht es in der Schladener Sporthalle sogar erst am ersten Februar-Wochenende los (Donnerstag, 1., bis Samstag, 3. Februar). Während die Ausrichter der anderen beiden Cups ihre Teilnehmerfelder bereits zusammen und sogar die Vorrunden-Gruppen schon ausgelost haben, fehlt für den Samtgemeinde-Cup Schladen noch ein weiterer Verein, um das 14er-Feld zu komplettieren.

Neue Teilnehmer sollen die sportliche Qualität anheben

Ihre Premiere beim Schladener Budenzauber feiern diesmal der Bezirksligist SC 18 Harlingerode und der Nordharzligist FG Vieneburg/Wiedelah. „Wir freuen uns, dass diese beiden Vereine zum ersten Mal dabei sein werden. Sie werden auch die sportliche Qualität anheben“, ist Regenhardt überzeugt. Außerdem gehören zum Teilnehmerfeld die beiden Gastgeber-Teams SG Bohrstadt und SV Schladen (beide 1. Nordharzklasse) sowie die SG Achim/Börßum/Hornburg, TSV Gielde (beide Nordharzliga) und SF Ahlum (1. Nordharzklasse) als weitere Vertreter des Altkreises Wolfenbüttel.

Weitere Gäste aus Goslar sind die Mannschaften TSV Immenrode, FC Groß Döhren, WSV Wiedelah, TSV Lengde, VfB Dörnten. Aus dem Landkreis Harz reist zudem die SG Lüttgenrode (Kreisliga Harz) an.

Ein 14. Team fehlt noch für den Samtgemeinde-Cup Schladen

„Wir hoffen, dass wir bald den 14. Teilnehmer bekannt geben können“, sagt Regenhardt. Sobald das Teilnehmerfeld komplett sei, soll die Gruppenauslosung stattfinden. „Das wollen wir spätestens Anfang Januar erledigen“, erklärt der Organisator. Wie üblich werden am Donnerstag und Freitag in den beiden Vorrundengruppen die Mannschaften ermittelt, die am Samstag in der Finalrunde um den Samtgemeinde-Cup spielen werden. Gut möglich, dass wie im Vorjahr zwei Teams aus anderen Gemeinden, Landkreisen oder diesmal gar Bundesländern den Titel unter sich ausmachen. Im Januar dieses Jahres gewann der TSV Immerode im Endspiel gegen den VfL Liebenburg.