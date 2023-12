Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Oberliga-Basketballerinnen können sich in Braunschweig gegen Eintrachts „Dritte“ nicht durchsetzen.

Positionstausch in der Oberliga-Tabelle. Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel II müssen die Spitzenposition räumen und den bisher Zweiten Eintracht Braunschweig III vorbeiziehen lassen. Im Spitzenspiel in Braunschweig unterlagen die Wolfenbüttelerinnen mit 51:65 (12:12, 13:18, 5:22, 21:13).

Ihre erste Saisonniederlage sei auch ein wenig auf die schwierige Personalsituation zurückzuführen, erklärte Mannschaftssprecherin Rica Eichler, die erkrankt aussetzen musste. Mit Alexandra Berg fehlte eine weitere Leistungsträgerin. Doch vor allem die Ausfälle der Großen im Team – Maxi Kabisch und Elisabeth Siemann – machten sich bemerkbar. „Eintracht hat sehr körperlich gespielt. Da konnten wir nicht dagegenhalten“, berichtete Eichler. Das Reboundduell ging somit zum Beispiel klar an die Gastgeberinnen.

Vor allem im dritten Viertel lief dann gar nichts mehr bei den Gästen, die nur fünf Punkte in dem Abschnitt erzielten. „Zum Schluss haben wir noch mal richtig Gas gegeben und vor allem die Intensität in der Verteidigung erhöht. Da war es aber schon zu spät“, sagte Eichler. Einmal sind die Wolfenbüttelerinnen vor der Winterpause noch gefordert. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der ASC 46 Göttingen II am Landeshuter Platz.

MTV/BG II: Bartnik, De Oliveira Costa 2, Deneke 16/1 Dreier, Fricke 1, Kular 10, Lee 10, An. Saric 2, Ar. Saric 10.