Peine. Die Jugendkeglerin setzt sich beim Nationen-Cup an die Spitze der weiblichen U14-Konkurrenz.

Beim Nationen-Cup der Jugend trumpfte mit Gerthie McPerson eine Keglerin der KSG Wolfenbüttel groß auf und holte sich den Titel in der weiblichen U14-Konkurrenz. Bei diesem vom Deutschen Bohle-Kegler-Verband in Peine ausgerichteten Vergleich der Nationalmannschaft und der Länder-Auswahlen traten die U14- und U18-Kegler aus den Landesverbänden Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sowie der deutschen Nationalmannschaft an.

Zum Team Niedersachsen gehörte die 13-jährige Wolfenbüttelerin McPherson, die aufgrund ihrer starken Leistungen in diesem Jahr dafür nominiert wurde. In den zwei Qualifikationsläufen spielte sich McPherson mit 816 Holz bei gesamt 120 Würfen und Platz 5 in die Endrunde der weiblichen U14. Das Ergebnisfeld war jedoch eng. Clara Schreiber, als Nationalspielerin auf Platz 1, kegelte mit 827 Holz nur elf Hölzer mehr.

Im Finale trumpfe McPherson dann groß auf. Bei ihren 60 Finalwürfen (10 Würfe auf 6 Bohlebahnen) spielte Gerthie sehr sicher und dominierte ihre Gegnerinnen aus Brandenburg und Sachsen–Anhalt. Auch Nationalspielerin Schreiber konnte dem nichts entgegensetzen. McPherson holte sich mit 420 Holz den Titel vor Ruby Reimer aus Brandenburg (411) und Merle Zimmermann (Deutschland). Der Jubel im Team Niedersachsen war groß.

r.