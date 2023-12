Wolfenbüttel. Die Landesligisten setzen sich in der Halle in ihren Vorrunden-Gruppen bei der Nordharzmeisterschaft durch. Auch BVG II kommt weiter.

Die Bezirksvertreter gaben bei der Nordharz-Staffelmeisterschaft im Hallenfußball der C-Junioren in der Helmut-Sander-Halle in Oker klar den Ton an. Die Landesligisten MTV und Germania Wolfenbüttel setzten sich souverän an die Spitze ihrer Vorrundengruppen. Auch die „Zweite“ des BVG schaffte den Sprung in die Finalrunde.