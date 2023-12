Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Jula Langelüddecke, Dajana Näveke und Nils Angerstein kehren zufrieden von den Wettkämpfen aus der Türkei zurück.

Die Aerobic-Turnabteilung des MTV Wolfenbüttel war mit drei ihrer Elitesportler jetzt bei der Europameisterschaft in Antalya (Türkei) vertreten. Jula Langelüddecke (Juniors) sowie Dajana Näveke und Nils Angerstein (Seniors), die zur deutschen Nationalmannschaft gehören, kehrten stolz und glücklich von den Wettkämpfen zurück, auch wenn es nicht für die vordersten Plätze gereicht hat.

Langelüddecke startete in der Triokategorie. „Ich war sehr aufgeregt. Es ist doch eine besondere Ehre, Deutschland bei einer Europameisterschaft zu präsentieren“, sagte die 15-Jährige. Doch auf der Fläche war die Nervosität nicht sichtbar. Das Trio zeigte in einem starken Teilnehmerfeld seine beste Leistung des Jahres und belohnte sich mit dem 21. Platz. „Wir haben unsere selbst gesetzten Ziele absolut erfüllt“, freute sich Langelüddecke, die auch mit dem Fünfer-Team ihre Leistung auf den Punkt abrief. Mit einer gelungenen Kür ging es auf Platz 14. „Die Trainingsarbeit hat sich ausgezahlt, sodass die Gruppe mit dem Wettkampf zufrieden sein kann“, lobte Nationaltrainerin Amelie Jung. „Man darf nicht vergessen, dass dies für viele Sportlerinnen die erste Teilnahme an einer Europameisterschaft war. Da müssen die Nerven schon mitspielen.“

Die Wolfenbüttelerin Jula Langelüddecke (vorne links) erreichte mit ihrem Juniors-Team den 15. Platz bei der EM. © MTV Wolfenbüttel | Maik Solf

In der Kategorie „Senior Mixed Pairs“ trat das Wolfenbütteler Duo Dajana Näveke und Nils Angerstein für Deutschland an. Trotz hoher Anspannung blieben die MTV-Sportler fokussiert und lieferten eine fehlerfreie Darbietung und exakte Ausführung ihrer Schwierigkeitselemente ab. Platz 15 war der verdiente Lohn, die Freude darüber war riesig. Europameister wurde das „Mixed Pair“ aus Bulgarien. Näveke und Angerstein sind auch Teil des achtköpfigen Dance-Teams bei den Seniors, dem mit seiner Choreografie eine ausdrucksstarke Übung gelang, die bei den Zuschauern sehr gut ankam. Das Kampfgericht wertete die Darbietung auf den achten Platz.

Das Trio der Erwachsenen präsentierte sich verletzungsbedingt erstmals international mit Nils Angerstein und zwei Sportlerinnen aus dem Münsterland. Trotz der kurzfristigen Umstellung kam dieses Team auf Rang 14. „Unter diesen Umständen sind wir mit unserer Leistung absolut zufrieden. Wir hatten nur ein paar Monate Zeit, um uns bei den Camps vorzubereiten. Das ist vergleichsweise wirklich knapp“, erklärte der Wolfenbütteler.

Das Duo des MTV Wolfenbüttel -- Dajana Näveke und Nils Angerstein -- vertrat Deutschland bei der EM. © MTV Wolfenbüttel | Maik Solf

Ein deutsches Team stach besonders heraus. Mit einer fehlerfreien Kür qualifizierte sich die Senior-Gruppe mit Dajana Näveke mit 18,473 Punkten und Rang 5 für das Finale der besten acht Mannschaften. Erstmals seit 16 Jahren stand somit ein deutsches Senior-Team im EM-Finale. „Da lief einfach alles perfekt“, freute sich die Wolfenbüttelerin. Im Finale kam die Gruppe nicht ganz fehlerfrei durch die Übung und landete auf Platz 8. „Auch wenn letztendlich nicht alles wie erhofft gelaufen ist, steht der Finaleinzug als Fünfter für sich. Das stellt einen wirklichen Achtungserfolg dar“, kommentierte Jonas Schwartze, Trainer des MTV Wolfenbüttel und Delegationsleiter des deutschen Teams.

„Alle haben hart gearbeitet, um ihre Choreografien zu perfektionieren und ihre körperliche Fitness auf den Höhepunkt zu bringen. Im internationalen Vergleich sind andere Nationen in der Sportart Aerobicturnen strukturell ganz anders aufgestellt als wir. Das war toll anzusehen“, lautete Schwartzes Fazit.

r.