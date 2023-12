Schandelah. Der MTV ist mit zwei Mannschaften bei einer Großveranstaltung in Lemgo am Start.

Die Cheerleader-Teams des MTV Schandelah-Gardessen haben ein erfolgreiches Wochenende bei den Germancheermasters im nordrhein-westfälischen Lemgo hinter sich. An dieser Großveranstaltung haben in den unterschiedlichen Altersstufen insgesamt gut 150 Mannschaften teilgenommen. Schandelah war mit zwei Teams vertreten, wobei die „Großen“, die Dragons Unity, die mit zehn Mädchen antraten, in der Kategorie Junior Allgirl Cheer Level 3 den achten Platz sicherten. Die mit zwölf Mädchen gestarteten Tiny Dragons erreichten in ihrer Kategorie (Peewee Cheer Level 1) einen achtbaren siebten Platz von 16 Teilnehmern.

„Leider mussten die Tinys vor Ort ihre Routine noch kurzfristig umstellen, da ein Mädchen krankheitsbedingt ausgefallen war“, berichtete Jeannete Bendzko, Cheerleading-Headcoach beim MTV Schandelah-Gardessen. Auch die Unitys hatten zuvor Schwierigkeiten. „Zwei Mädchen waren an die zwei Monate verletzt, so dass das Team erst im November mit fünf Trainingseinheiten sein Programm fertiggestellt hat“, sagte Bendzko.

Ab 2024 starten die Teams wieder mit neuen Choreographien und können neue Mädchen aufnehmen. Alle weiteren Infos gibt es bei Bendzko unter der E-Mail Adresse 1907jeanette@gmail.com. r.